Navia llena la Dársena de sidra y brinda por su fiesta de interés turístico: "El ambiente es increíble"

Navia celebra este sábado la vigésimo cuarta edición del Festival de la Sidra, una ocasión que es especial por tratarse de la primera con el título de "fiesta de interés turístico regional".

"El ambiente es increíble", señaló uno de los participantes en esta cita que no para de crecer. La actividad comenzó por la mañana con los tradicionales Cantares de Chigre por las sidrerías de la villa. Desde las cinco y media, en la Dársena tuvo lugar la celebración del XXXIII Campeonato Oficial de Escanciadores y la multitudinaria degustación de sidra con doce llagares participantes.

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Una granizada a media tarde hizo peligrar el evento, pero la organización dispuso de carpa para evitar contratiempos. Con todo, el día despejó. Entre los participantes estuvo el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, que aplaudió la organización de un evento que es "un referente" en el Noroccidente.