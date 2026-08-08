Navia llena la Dársena de sidra y brinda por su fiesta de interés turístico: "El ambiente es increíble"
El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, acudió a la cita y aplaudió la organización de un evento que es "un referente" en el Noroccidente
Navia celebra este sábado la vigésimo cuarta edición del Festival de la Sidra, una ocasión que es especial por tratarse de la primera con el título de "fiesta de interés turístico regional".
"El ambiente es increíble", señaló uno de los participantes en esta cita que no para de crecer. La actividad comenzó por la mañana con los tradicionales Cantares de Chigre por las sidrerías de la villa. Desde las cinco y media, en la Dársena tuvo lugar la celebración del XXXIII Campeonato Oficial de Escanciadores y la multitudinaria degustación de sidra con doce llagares participantes.
Una granizada a media tarde hizo peligrar el evento, pero la organización dispuso de carpa para evitar contratiempos. Con todo, el día despejó. Entre los participantes estuvo el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, que aplaudió la organización de un evento que es "un referente" en el Noroccidente.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente robot de cocina más barato del mercado: consigue un resultado óptimo de amasado y mezcla
- Alarma en Oviedo por un incendio en una sidrería del Gran Bulevar El Vasco: clausurados por prevención el supermercado, bazar y gimnasio del complejo
- Un brote de salmonelosis en un restaurante de Oviedo genera decenas de atenciones en Urgencias del HUCA
- Que ninguna mujer tenga que vivir bajo el miedo', claman en Llanes en el funeral por la guardia civil asesinada por su expareja
- El plan asesino del agente Dámaso: robó una pistola de una taquilla en Zamora, entró al cuartel de Llanes aprovechando que salía un coche y mató a su exmujer de dos tiros
- La agente asesinada en Llanes pidió una orden de alejamiento y de protección en diciembre, pero se la denegaron: no se tuvieron en cuenta los antecedentes
- EN IMÁGENES: Llanes despide a la guardia civil Laura Cruz
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera espresso de estilo vintage más barata del mercado: prepara cafés como en una cafetería