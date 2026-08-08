Navia vuelve a esperar su gran cita con la música: el Festival Horacio Icasto celebra su XXIV edición
El Cine Fantasio recibirá los días 11 y 12 de agosto a Léo Ullmann con Opus 4 y al dúo de pianistas Lucille Chung y Alessio Bax, en una cita que cada verano acerca al occidente asturiano intérpretes de dimensión internacional gracias al impulso de la Fundación Reny Picot
Hay acontecimientos que terminan formando parte del calendario sentimental de un lugar. En Navia, se espera por unas fechas de manera especial: las del Festival Horacio Icasto, que este año alcanza su XXIV edición y vuelve a convertir la también llamada sala Horacio Icasto del Cine Fantasio en uno de los escenarios musicales más singulares del verano asturiano.
No es habitual que una villa del occidente de Asturias pueda disfrutar de músicos acostumbrados a algunos de los grandes escenarios internacionales. Esa ha sido precisamente una de las señas de identidad de un festival que ha ido creciendo sin perder su carácter cercano. La implicación de la Fundación Reny Picot, organizador de la cita en colaboración con la asociación Amigos del Concierto, resulta fundamental para hacer posible una programación cultural de esta categoría lejos de los grandes circuitos urbanos. La propia Fundación sitúa entre sus objetivos "la promoción y conservación de la riqueza cultural, especialmente en Asturias", y en los últimos años ha mantenido el Festival Horacio Icasto entre sus proyectos destacados.
La historia viene de lejos. El festival nació en 2001 y desde 2006 lleva el nombre de Horacio Icasto, el pianista y compositor argentino que encontró en Navia mucho más que un lugar al que acudir durante los veranos.
Desde entonces han pasado por el festival músicos como Joaquín Achúcarro, Michel Camilo, Tomatito, Richard Galliano o Ara Malikian, entre otros nombres.
Dos noches y dos maneras de viajar con la música
La XXIV edición comenzará este martes 11 de agosto, a las 22.00 horas, con Léo Ullmann & Opus 4. Será probablemente la propuesta más viajera del programa. Ullmann es un violinista formado en el Conservatorio Real de Bruselas y estrechamente vinculado al jazz y a la tradición musical gitana; en 2019 obtuvo el Segundo Gran Premio del Roby Lakatos International Violin Competition de Budapest.
Pero aquí interesa tanto el currículum como lo que ocurrirá sobre las tablas. Junto a Opus 4, formación integrada por Serge Camps, Pierre Procoudine-Gorsky y Frank Anastasio, el violín de Ullmann se encontrará con guitarras, contrabajo y voces para recorrer músicas gitanas y de Europa del Este atravesadas por el jazz. Una mezcla concebida más para viajar, emocionarse y dejarse llevar que para atender a etiquetas.
Un día después, el miércoles 12 de agosto, a las 18.00 horas, el Fantasio cambiará completamente de registro para recibir a Lucille Chung y Alessio Bax. Dos pianistas de extraordinaria trayectoria internacional que han conseguido mantener su proyecto conjunto mientras desarrollan sus respectivas carreras como solistas. El dúo lleva años recorriendo salas y festivales y esta misma temporada ha incluido compromisos en escenarios internacionales.
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