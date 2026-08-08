Preocupación entre las familias del Jovellanos, de Vegadeo, por la existencia de una plaga de ratas en el centro

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa) del colegio Jovellanos, de Vegadeo, muestra su preocupación por la existencia de una plaga de ratas en el centro. Por ello, solicita al Ayuntamiento un certificado y un informe técnico de la empresa encargada de la desratización del inmueble, para que la vuelta al colegio del próximo septiembre se pueda hacer con todas las garantías.

Según expone el presidente de la Ampa, Alejandro Murias, las familias descubrieron este problema a finales de junio y, el 1 de julio, presentaron un escrito ante el Consistorio "solicitando la adopción de las medidas oportunas para garantizar la seguridad y las adecuadas condiciones higiénico-sanitarias del centro". Murias señala que saben que se han hecho trabajos en el centro para acabar con la plaga, pero necesitan disponer de una acreditación técnica "que confirme la eficacia de las actuaciones".

Las familias quieren la garantía de que la plaga de roedores "ha sido completamente erradicada" y exigen acceder al informe técnico de la actuación para conocer los métodos empleados, los resultados y las recomendaciones de la empresa que ejecutó los trabajos. "Esta solicitud tiene por objeto ofrecer a las familias la necesaria tranquilidad y garantizar la máxima transparencia sobre una cuestión que afecta directamente a la salud y al bienestar del alumnado, del profesorado y del resto de la comunidad educativa", añade la misiva remitida al Consistorio el pasado 4 de agosto.

Mejora de los accesos

Por otro lado, las familias del Jovellanos exigen al consistorio que se ejecuten las medidas solicitadas para mejorar la seguridad de los accesos al centro. Estas actuaciones fueron pedidas en marzo de 2025 ante "las diversas deficiencias existentes en el entorno del centro", pero tan solo se ha actuado en el acceso peatonal de La Galea. Entre las peticiones está la ampliación del acceso peatonal de la Avenida de Asturias, así como la reserva de plazas en esta zona para la parada rápida de las familias que acuden a dejar a los niños.

Otra de las propuestas es cambiar el aparcamiento en batería de La Galea por plazas en oblicuo que permitan delimitar un acceso peatonal. La reposición de las barandillas de hormigón de los accesos al cole es otra de las peticiones de las familias.

Avance de la rehabilitación

Por otro lado, Educación acaba de informar de que se han recibido seis ofertas para ejecutar la ansiada obra de rehabilitación energética del centro. Una obra muy luchada por las familias, que llegaron a hacer hasta dos concentraciones para exigir el inicio de los trabajos. "La empresa mejor puntuada en la mesa de contratación ha sido Esvedra Obras y Reformas, con una propuesta de 1,34 millones, lo que supondría una rebaja del 11,1% sobre el presupuesto de licitación", señala la Administración.

El Servicio de Infraestructuras de Educación ha remitido ya al departamento de Contratación un informe de valoración de las ofertas. La adjudicación definitiva, añade Educación, se prevé para finales de agosto, "mientras que los trabajos comenzarán en el último trimestre del año".

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La intervención prevista afectará a toda la envolvente térmica del edificio, las fachadas y las cubiertas. También se reemplazarán las carpinterías que aún no han sido renovadas y se sustituirá la caldera de gasóleo por otra de gas propano canalizado. El plazo de ejecución es de ocho meses y en este ejercicio existe una partida reservada de 146.250 euros para iniciar las obras. El resto de la inversión se financiará en 2027.