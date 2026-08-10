La iglesia de Villanueva de Oscos se queda pequeña para despedir a Enrique López, el empresario que nunca olvidó su origen

"Era de Bustapena y lo fue hasta el final. Hizo mucho por esta tierra". Es el resumen que hacen los vecinos de Villanueva de Oscos cuando se les pregunta por Enrique López, el empresario fundador de Confecciones Gijón, donde se fabricaban las populares camisas Ike, y de Industrias Lácteas Monteverde y que jamás se olvidó de su origen. Prueba de ello es que el sábado falleció, a los 103 años, en su casa de Bustapena, su lugar predilecto en el mundo. Ayer fue despedido en la iglesia de Santa María, que se quedó pequeña para acoger a los muchos amigos, familiares y vecinos que quisieron darle su último adiós.

A las cinco de la tarde llegó la urna con sus restos mortales procedente del velatorio de Vegadeo. Llegó escoltada por los hijos de Enrique y rodeada de flores. Entre ellas, destacaron cuatro coronas dedicadas por sus nietos, la Cámara de Comercio de Gijón, el Ayuntamiento de Villanueva de Oscos y la Federación Nacional de Industrias Lácteas.

El párroco de Villanueva, Pedro Martínez, estableció en su discurso un paralelismo entre la figura de San Lorenzo, santo venerado ayer, y Enrique López. Del primero se destacó siempre su labor administrando los bienes de la Iglesia al servicio de quienes los necesitaban y de López todos alaban su compromiso y su disposición permanente a ayudar. "El que siembra generosamente como hizo Enrique recoge generosamente. No me refiero al dinero, me refiero a la entrega, al servicio a los demás", dijo el sacerdote, que también subrayó el hecho de que el empresario recibió antes de morir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. "Me llenó de alegría, consuelo y esperanza poder acompañaros. Enrique era un hombre de fe, confiaba en Dios y tenía devoción a su San Antonio, que veía desde la ventana de su casa", añadió.

En imágenes: La iglesia de Santa María, en Villanueva, se llena para dar el último adiós a Enrique López /

En el funeral estuvieron presentes los tres alcaldes de los Oscos. El de Villanueva, Abel Lastra, reiteró su agradecimiento al fallecido como también hizo Pedro Álvarez, alcalde de San Martín: "Enriquefue una institución, una persona muy importante que luchó por el territorio, así que estamos agradecidos por todo lo que hizo".

En términos similares se expresó el alcalde de Santa Eulalia de Oscos, Francisco López: "Es una gran pérdida para la comarca". Destacó que gracias a Industrias Lácteas Monteverde, que fabrica el famoso queso Oscos, la comarca viaja "por España y fuera de nuestras fronteras". Su predecesor en el cargo, Marcos Niño, no pudo acudir al funeral, pero sí estuvo en el velatorio para despedir a un hombre "que fue un ejemplo y apostó siempre por el territorio". No en vano, añadió, "mantuvo la fábrica en Grandas y no la llevó al centro de la región. Tanto a él como a su hijo, al frente ahora de la empresa, es un lujo tenerlos en el territorio".

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Fueron muchos los vecinos que acudieron a acompañar a la familia en la despedida. Algunos como Sofía Caraduje, pionera en el turismo rural, ni siquiera conocían al fallecido, pero sí quisieron expresar su respeto a un hombre que "nunca se avergonzó de sus orígenes y que luchó por el territorio dando empleo a mucha gente". Y concluyó: "Todo el mundo lo recuerda con cariño y eso dice mucho".