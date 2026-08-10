El Intercéltico d'Occidente deja buen sabor de boca en Tapia: "Fue una de las mejores ediciones de los últimos años"

El Festival Intercéltico d’Occidente (Fido) echó ayer, domingo, el cierre a una brillante edición en Tapia de Casariego y ya tiene la vista puesta en la de 2027, cuando cumplirá su trigésimo aniversario. "Estamos encantados con la respuesta del público, fue una de las mejores ediciones de los últimos años y ya estamos calentando motores para el año que viene, cuando habrá muchas sorpresas", resume Juan Allonca, portavoz de la organización.

La jornada de este domingo fue intensa y comenzó con la actuación de la "Milngavie Pipe Band", una importante formación que llamó la atención por su atuendo escocés. Es la primera vez en Asturias de esta banda que dirige Alexander Hill y que cuenta con sesenta años de historia.

Los escoceses desfilaron junto al resto de bandas en el último gran desfile del Fido, conocido como la «Alborada del Mar». Partieron del puerto y, acompañados por numeroso público, caminaron hasta la iglesia, donde tuvo lugar la misa folclórica. Esta celebración religiosa, salpicada por la música de las bandas, cuenta cada año con más adeptos.

"En general este año vimos a la gente muy volcada con los grupos, con actuaciones llenas, tanto en la calle como las del auditorio", añade Allonca, quien da cuenta de la gran cantidad de gente que estos días ha pasado por Tapia y disfrutado de la completa programación del Intercéltico.

Tras la misa, tuvo lugar la recepción municipal en el Ayuntamiento. Allí tomó la palabra el alcalde de Tapia, Pedro Fernández, acompañado por buena parte de los miembros de la corporación.

"Esperamos que hayan disfrutado del festival y les agradecemos la presencia en este evento", señaló el primer edil, que animó a las formaciones a sellar intercambios entre los grupos.

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El acto se cerró con un brindis, pero, en lugar de un vino español, fue un vino de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Cangas el protagonista. El fin de fiesta lo puso la actuación de "Backwest" y "nosOtrestres".