Finalizadas las actuaciones de mejora ambiental del Eo en el entorno de Miou y Louteiro (Vegadeo)

El Principado acaba de finalizar los trabajos de mejora ambiental de la ría del Eo a su paso por Vegadeo. En concreto, se han invertido 61.814 euros en varias mejoras que afectan a las localidades de Miou y Louteiro. El director general de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios, David Villar, visitó la zona este martes en compañía del alcalde, César Ávarez.

"Los trabajos han permitido mejorar la senda que une Porto, Miou y Louteiro mediante labores de limpieza, desbroce y acondicionamiento del firme, así como la reconstrucción de un muro de piedra deteriorado, la mejora de drenajes y accesos, la recuperación del entorno del embarcadero, la rehabilitación del observatorio de aves y la instalación de nueva señalización interpretativa y mobiliario para uso público", exponen desde la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias.

La Consejería indica que la actuación en Miou-Louteiro forma parte del proyecto de recuperación ambiental de la Ría del Eo, que ha movilizado una inversión total de 554.953 euros financiada a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y los fondos Next Generation EU.

La visita de este martes sirvió para "comprobar el resultado de unas actuaciones orientadas a compatibilizar la conservación de los valores naturales de la Ría del Eo con el disfrute ordenado de este espacio por parte de vecinos y visitantes". Villar destacó la importancia de seguir impulsando proyectos de restauración y mejora en los espacios protegidos asturianos, en especial las siete Reservas de la Biosfera declaradas por la UNESCO, para reforzar la conservación de la biodiversidad, recuperar infraestructuras de uso público y poner en valor el extraordinario patrimonio natural ligado a la Red Natura 2000.

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La Consejería subraya el hecho de que las actuaciones se enmarcan dentro de la ZEC Ría del Eo, un espacio perteneciente a la Red Natura 2000, declarado Humedal de Importancia Internacional RAMSAR e integrado en la Reserva de la Biosfera Oscos-Eo y Terras de Burón. "Este enclave forma parte de uno de los estuarios mejor conservados de Asturias y constituye una de las principales áreas de refugio, alimentación e invernada para aves acuáticas del norte de España", subraya la Consejería.