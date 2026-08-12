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Sorpresa en la senda costera de El Franco: la ruta está taponada por un vehículo y nadie se explica lo que pudo ocurrir

El consistorio franquino insta al propietario a retirar el coche de este espacio

El vehículo taponando la senda.

El vehículo taponando la senda. / R. T. C.

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T. Cascudo

La Caridad (El Franco)

La senda costera de El Franco lleva unos días bloqueada a la altura de la playa de Cambaredo. Un vehículo ha quedado literalmente encajado en la ruta para sorpresa de los lugareños.

La alcaldesa de El Franco, Cecilia Pérez, explica que tienen constancia de la situación desde hace unos días e instan al propietario a tomar medidas para desbloquear el acceso y retirar el vehículo porque "es su responsabilidad".

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La hipótesis vecinal es que el coche llegara hasta esta zona siguiendo las indicaciones del GPS. Una vez metido en el acceso, al conductor le resultó imposible sacar el vehículo. Por fortuna, el tránsito por la senda no ha quedado bloqueado por completo, ya que hay un paso alternativo.

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