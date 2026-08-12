Susto en pleno centro de Tapia: movilizan a los bomberos para rescatar a un niño de 18 meses que quedó atrapado en el coche
Los familiares del menor dieron la voz de alarma al cerrarse el vehículo con las llaves dentro
Un equipo de Bomberos de Asturias acudió este mediodía a Tapia para rescatar a un niño de dieciocho meses que se había quedado encerrado en el interior del vehículo con las llaves dentro. Fueron los padres del pequeño los que dieron la voz de alarma y, de inmediato, se desplazó a la zona a efectivos del parque de Barres, en Castropol.
La llamada se registró a las 11.46 horas desde el parking de El Cascayal, a las afueras de Tapia. A las 12.08 los bomberos dieron por finalizada la intervención, rescatando al menor ileso. Para acceder al vehículo, los efectivos rompieron la ventana trasera izquierda. El niño no precisó atención médica, si bien salió del vehículo visiblemente asustado por lo ocurrido.
El incidente llamó la atención de los vecinos por el importante despliegue. Además de dos vehículos de Bomberos, se desplazó a una patrulla de la Guardia Civil. Al final, la historia tuvo un final feliz.
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