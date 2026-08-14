Despejada la senda costera de El Franco tras la retirada del coche encajado en Cambaredo

Fin al insólito bloqueo en el litoral franquino. La senda costera de El Franco ha quedado completamente despejada este viernes tras lograrse la retirada del vehículo que llevaba varios días atascado e inmovilizado a la altura de la playa de Cambaredo, un suceso que había causado gran sorpresa y expectación entre vecinos y senderistas.

Para liberar el tramo ha sido necesaria la intervención de una retroexcavadora, encargada de remolcar el automóvil fuera del estrecho sendero peatonal. El coche provocó desperfectos en la pasarela de madera de la infraestructura, por lo que la Policía Local ha acordonado ese punto concreto con el objetivo de evaluar el alcance de los daños materiales y garantizar la seguridad. Pese a estas labores de inspección técnica, el tránsito general por la ruta costera ha quedado plenamente restablecido.

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La situación se originó hace unos días cuando el turismo quedó literalmente encajado en el acceso sin posibilidad de dar marcha atrás o maniobrar, un percance que la principal hipótesis vecinal atribuye a un error en las indicaciones del GPS del conductor. Ante este escenario, el Ayuntamiento de El Franco, a través de su alcaldesa Cecilia Pérez, instó desde el primer momento al propietario a hacerse cargo de la retirada al tratarse de su responsabilidad directa.