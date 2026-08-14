Jarrio termina la remodelación del servicio de Radiología estrenando una segunda sala con tecnología robótica e Inteligencia Artificial

El hospital de Jarrio, centro de referencia para el Noroccidente, da por concluida la remodelación integral del área de Radiología con el estreno de su segunda sala de rayos. Es un espacio "totalmente nuevo, robotizado y equipado con tecnología de última generación".

"Es una sala robotizada y va a suponer un importante avance tanto para los pacientes como para los profesionales sanitarios. Sobre todo va a mejorar la calidad de la imagen radiológica", señala la jefa de Rayos, Elba González. Desde la Consejería de Salud añaden que la nueva sala digital "incorpora herramientas avanzadas de automatización, inteligencia artificial (IA) y apoyo al diagnóstico, con el objetivo de mejorar la calidad de la imagen radiológica, facilitar el trabajo del personal y posibilitar exploraciones más rápidas, cómodas y seguras".

Tecnología de tomosíntesis

Entre sus prestaciones más destacadas, añade Salud, figura la tecnología de tomosíntesis, "que convierte Jarrio en el segundo hospital de Asturias, además del HUCA, en contar con esta modalidad integrada en una sala de radiología convencional". Esta técnica, precisan, permite reducir el efecto de superposición de tejidos y facilita la detección de lesiones, especialmente en estudios del sistema osteoarticular, lo que aumenta la capacidad diagnóstica.

Otra de las ventajas del nuevo espacio es que su "elevado grado de automatización del nuevo equipo permitirá que el personal técnico pueda permanecer junto a los pacientes durante buena parte del proceso, sin necesidad de desplazarse de forma continua a la sala de control". Esta mejora "resulta especialmente útil en la atención a las personas con movilidad reducida o en cama, al favorecer exploraciones más ágiles y cómodas".

Desde la Consejería de Salud explican que esta segunda sala completa el proceso de renovación del área de Radiología, iniciado con una ampliación y redistribución de espacios que permitió ganar 60 metros cuadrados y crear dos zonas diferenciadas. En una primera fase, el hospital incorporó una nueva sala de radiología general, lo que permitió actuar en la que ahora se ha renovado por completo. Además, se incorporaron herramientas de alta tecnología, como un ecógrafo, un ortopantomógrafo y un arco quirúrgico de última generación.

Explica desde Salud que la reorganización del servicio ha ayudado a mejorar los espacios de trabajo del personal: se ha centralizado la sala de informes, se han creado nuevos puestos y se ha habilitado un área polivalente para reuniones, así como un despacho para la supervisora. La actual distribución interna facilita la comunicación entre las salas de ecografía y mamografía, lo que favorece una mejor organización del trabajo diario.

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"Con la nueva sala digital más amplia y robotizada contamos ya con dos salas lo que nos permite garantizar la atención de calidad incluso en casos de avería o mantenimiento programado", defiende la jefa de Rayos sobre este "importante avance" para el hospital coañés.