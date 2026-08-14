La lluvia no frena la fiesta en Navia: los vecinos arropan a los gigantes y los cabezudos en el chupinazo de La Barca y San Roque

Navia ya es una fiesta y ni la lluvia puede detenerla. Bajo una intensa llovizna, los naviegos asistieron, este viernes, al chupinazo de las patronales de Nuestra Señora de La Barca y San Roque y disfrutaron de lo lindo recorriendo las calles con los gigantes y cabezudos. "Nuestras fiestas son mucho más que música, que verbenas o que unos días de diversión. Nuestras fiestas son memoria, tradición y sentimiento. Son parte de lo que somos", señaló la alcaldesa de Navia, Ana Isabel Fernández, desde el balcón del Ayuntamiento.

La primera edil, acompañada por buena parte de la corporación, integrantes de la comisión de fiestas Sofinavia y reina y damas de los festejos, dedicó unas palabras a los naviegos y los visitantes que estos días recorren la villa. Habló de los encuentros de estos días con "los amigos de siempre", con los vecinos y con los que, aunque tuvieron que marcharse, regresan estos días a casa. "Hay personas que vuelven por estas fiestas y, en cuanto pisan nuestras calles, sienten que nunca se fueron", señaló

La alcaldesa resumió los principales eventos de las fiestas, que son bailes, verbenas, gaitas, coros, charangas y cabezudos. "Y por supuesto, son también fe y tradición. La fe en Nuestra Señora de La Barca y en San Roque. La emoción de sus misas y de sus procesiones. El respeto por quienes nos enseñaron estas tradiciones y el compromiso de seguir transmitiéndolas a quienes vienen detrás", expresó, al tiempo que dijo que la fiesta "se mantiene viva porque la sentimos, la cuidamos y la compartimos".

En imágenes: Así fue el chupinazo de las fiestas de Nuestra Señora de la Barca y San Roque / T. Cascudo

Tras la intervención de la alcaldesa, se lanzó el chupinazo que supone el pistoletazo de salida al festejo. La charanga El Felechu puso música a la plaza del Ayuntamiento, en la que irrumpieron la veintena de cabezudos ligados a la peña "El Cabezón", un colectivo que cumple seis años. "Este día está muy bien para todos los naviegos porque damos vida al pueblo", señala Aitor Expósito, uno de los jóvenes que dan vida a los cabezudos.

Su compañero Alfredo García apunta que es un día "muy especial por el buen rollo y la alegría de los guajes". Son los más pequeños los que más disfrutan de este evento, en el que recorren las calles con estos divertidos personajes. "Es un día que esperas con ganas, por la fiesta y por los niños", subraya Saúl Quintana, que lleva cuatro años ejerciendo de cabezudo.

Procesión río arriba

El día grande será este sábado, cuando tendrá lugar la misa de La Barca a las 12.00 horas. Para la procesión habrá que esperar a la tarde. A las 18.00 horas cuando saldrá la virgen de la iglesia en dirección al puerto para comenzar la procesión marítima. Este año cuenta con una novedad importante y es que se recupera la tradición de hacer el recorrido río arriba. A medianoche tendrá lugar la tirada de fuegos artificiales.

Noticias relacionadas

El domingo será el día de San Roque y, el lunes, tendrá lugar la tradicional jira en Veiga de Arenas. En concreto, esta romería junto a la playa cumplirá ciento catorce años de historia. El martes, con el día dedicado a los niños, se cerrarán las fiestas patronales naviegas.