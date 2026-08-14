"Está peor que nunca", lamenta el PP sobre la situación de la ría del Eo, para la que reclama un dragado

El PP ha vuelto a exigir, este viernes en Castropol, soluciones para la ría del Eo. "Está peor que nunca", señaló el diputado y portavoz de Infraestructuras del grupo popular, Pedro de Rueda, quien denunció que la falta de calado en algunos puntos como el muelle sur castropolense se ha agravado en las últimas semanas.

De Rueda ya denunció el pasado 27 de abril esta situación, que llevó a la Junta General para exigir "el dragado y el mantenimiento necesario para garantizar el calado y la seguridad de la ría". Sin embargo, cuatro meses después, la situación solo ha ido a peor. "El balance es demoledor: ninguna actuación ejecutada, ningún proyecto redactado, ninguna fecha comprometida y ninguna partida identificada. Cuatro respuestas y las cuatro son la misma: nada", censuró.

Los populares centran su denuncia en la situación del pantalán del muelle sur de Castropol, una infraestructura "prácticamente inutilizable en marea baja". Los deportistas y usuarios de la instalación deben estar pendientes de la tabla de mareas para poder acceder a la lámina de agua y esto en agosto se complica pues es el mes de máxima actividad en la ría. "Entrenamientos, embarcaciones de recreo, paseos, servicios náuticos, la hostelería del muelle... Es cuando más gente la necesita y es exactamente cuando la infraestructura deja de funcionar", lamenta el PP.

Riesgo

Además de las molestias para los usuarios, el PP subraya en el "peligro real" que supone esta falta de calado. No en vano, se pueden dañar embarcaciones o sufrir incidentes de todo tipo. "Es inadmisible que quienes practican deporte o utilizan la ría tengan que asumir estos riesgos por la inacción del Gobierno", añadió, dando su apoyo a los colectivos que llevan meses pidiendo soluciones caso del Club Remeros del Eo así como la Asociación de Veteranos del Eo.

Sobre la mesa está el "coste económico y social" de esta situación, ya que, añade el PP, la ría del Eo "es un activo clave para el deporte, el turismo y la vida local del Occidente asturiano" y "que se degrade en plena temporada no es un contratiempo técnico, es un golpe directo a toda la comarca". Por todo ello, los populares piden medidas concretas, entre ellas "la realización de una batimetría actualizada y pública del entorno del muelle sur, del canal de acceso y del tramo de entrenamiento, con caracterización de los sedimentos; un calendario con fecha cierta para el dragado de mantenimiento y una partida identificada en el presupuesto de 2027".

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A este respecto, esta semana la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias licitó en 400.774 euros un estudio para analizar los sedimentos y materiales de once puertos asturianos de cara a afrontar el programa anual de dragados. En el contrato figura, entre otros, el puerto de Castropol.