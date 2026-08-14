La piscina de La Granja cerrará del 15 al 31 de agosto para afrontar mejoras de seguridad y mantenimiento y por primera vez permanecerá abierto el gimnasio

Agosto servirá, un año más, para poner a punto las piscinas del Complejo Deportivo Municipal de La Granja, en Navia, antes del inicio de una nueva temporada. La zona de agua cerrará sus puertas del 15 al 31 de agosto para afrontar la parada técnica habitual.

El concejal de Deportes, Juan Vicente Fernández, explica que se trata de una actuación anual que permitirá acometer "diferentes trabajos de mantenimiento, renovación y mejora de las instalaciones" con un objetivo claro: "Garantizar la seguridad de los usuarios y mantener el equipamiento en las mejores condiciones posibles".

Una de las principales actuaciones será la sustitución de las puertas de emergencia, elementos que, según reconoce el edil, "tienen mchos años". Su renovación busca mejorar las condiciones de seguridad y evacuación y garantizar que puedan cumplir correctamente su función en caso de necesidad.

"Mejor agarre"

Los trabajos también llegarán al interior de los vasos. El Ayuntamiento renovará las denominadas huellas de volteo, las marcas en forma de 'T' situadas en el vaso grande de seis calles que sirven de referencia a los nadadores a la hora de realizar los virajes. Son elementos sometidos a un desgaste constante y, según señala Fernández, su sustitución permitirá conseguir "un mejor agarre y mejor seguridad".

A ello se sumará el cambio de los pontones de los vasos, cuyo estado se ha ido deteriorando debido tanto a la humedad como a la antigüedad de las instalaciones. "Se trata de mantener en óptimas condiciones la estructura y el equipamiento de los tres vasos", resume el responsable municipal de Deportes.

15, 16 y 17 de agosto, cerradas en su totalidad

La parada afectará exclusivamente a la zona de agua durante la mayor parte de esas dos semanas. Por primera vez, el gimnasio y las pistas de pádel y tenis podrán seguir utilizándose, aunque habrá una excepción: los días 15, 16 y 17 de agosto permanecerán cerradas todas las instalaciones con motivo de las fiestas patronales.

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La puesta a punto del complejo no termina en las piscinas. El Ayuntamiento está además ultimando los trabajos en la cubierta del polideportivo, una intervención que el concejal espera que pueda quedar resuelta antes de finalizar agosto. "Esperemos que esté resuelto en esta fecha para poder empezar la temporada que viene con todos los clubes y el IES y poder darles el servicio como Dios manda", señala Fernández.