Dos jóvenes heridos graves tras una agresión con una botella rota durante las fiestas de Navia

La celebración festiva en el concejo de Navia se vio empañada por un grave suceso ocurrido durante la verbena de la víspera de Nuestra Señora de la Barca. Un joven de 26 años, procedente de Ciudad Real según fuentes cercanas al caso, agredió con una botella rota a otros dos jóvenes, causándoles heridas de consideración.

Las víctimas, una de ellas vecina de Navia y la otra de Coaña, tuvieron que recibir asistencia sanitaria tras el ataque. Debido a la gravedad de las lesiones, ambas fueron trasladadas al hospital comarcal de Jarrio, donde quedaron bajo atención médica.

Pese a que las heridas fueron calificadas inicialmente como "graves", los dos jóvenes evolucionan favorablemente y se encuentran fuera de peligro.

El incidente se produjo en plena noche festiva, cuando numerosos vecinos y visitantes participaban en los actos organizados con motivo de las celebraciones patronales de Nuestra Señora de la Barca. La agresión alteró el ambiente de una jornada que hasta ese momento había transcurrido sin contratiempos.

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Las circunstancias concretas que desencadenaron el enfrentamiento deberán ser esclarecidas por la Guardia Civil, cuerpo de seguridad que investiga el caso y detuvo al joven agresor.