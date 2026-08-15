Las Redes II confirma en Navia que la vivienda eficiente ya no es el futuro: es el presente del Occidente asturiano

Pocas cartas de presentación resultan tan elocuentes como la de este proyecto. Quien firma Las Redes II es el grupo promotor que más vivienda ha desarrollado en Navia en los últimos veinte años: cerca de 300 hogares repartidos por el concejo llevan su sello. Geinco, constituida en 1981 e integrada en un grupo empresarial familiar asturiano, acredita además la máxima clasificación del sector —categoría F en todos los grupos de edificación—, un reconocimiento reservado a un puñado de compañías en toda España. A punto de cumplir 45 años de historia, su solvencia financiera y una manera de trabajar en la que cada detalle cuenta explican que haya sorteado todas las crisis del ladrillo y siga hoy más activa que nunca.

El nuevo edificio no parte de cero: da continuidad a una primera fase entregada hace tres años que ya logró la máxima calificación energética y que ha dejado el mejor testimonio posible. Son sus propios residentes quienes cuentan, todavía con cierta incredulidad, lo poco que gastan en energía cada mes. Esa experiencia real es la mejor garantía de lo que ofrece la segunda fase, que recupera el lema de la promoción, “Respira su Luz”, fiel reflejo de una parcela orientada para captar el sol desde primera hora hasta el atardecer.

La ubicación es otro de sus grandes activos. Las Redes II crece en el Ribazo, pegado al Pozo de Ordenanza, un área de expansión perfectamente urbanizada que está afianzando a Navia entre los destinos preferidos del Occidente, tanto para establecerse de forma permanente como para pasar los veranos. El parque que rodea el Pozo es una auténtica joya: el sitio ideal para sentarse a leer con calma o pasar la tarde con los más pequeños, y está literalmente a un paso del portal. A ello se suman unas comunicaciones magníficas y la cercanía de la estación.

Eficiencia certificada con la letra A

Del diseño se encarga Brezo García Fernández-Jardón, arquitecta que, pese a su juventud, suma ya una obra abundante —buena parte de ella en esta misma comarca— y que imprime al conjunto un lenguaje actual. Las 27 viviendas, todas con garaje y trastero, lucen la calificación energética A, sinónimo de gasto contenido, escasa necesidad de calefacción y emisiones de CO2 casi testimoniales. La promoción se ajusta igualmente a la normativa de habitabilidad del Principado y a su exigencia de accesibilidad universal, de modo que cada hogar sirve para cualquier persona, tenga la edad y las circunstancias que tenga.

Plano de la vivienda en Las Redes II. / Cedida a LNE

Buena parte del secreto está escondido tras los acabados. El envolvente SATE abraza todo el edificio con aislamiento continuo desde el exterior, desterrando puentes térmicos y humedades por condensación, y la ventilación mecánica con recuperador de calor de alto rendimiento mantiene el aire interior siempre renovado y saludable a la vez que recorta el recibo de la luz. Y las calidades dan un paso más respecto a la fase inicial: llega el suelo radiante por agua, que libera las paredes de radiadores, y los garajes ganan amplitud, con sitio reservado para bicicletas y preinstalación de carga para vehículos eléctricos.

El proyecto puede conocerse en la avenida Regueral, sede de la Agencia Inmobiliaria Natalia González, la firma de referencia en la comercialización de vivienda en Navia y su comarca, reconocida con algunas de las valoraciones más altas del sector gracias a un acompañamiento cercano y a medida de cada cliente. Conviene, eso sí, mover ficha pronto: las ventas marchan a tan buen ritmo que la constructora tiene ya en marcha todos los trámites para comenzar la obra a finales de año. Otro edificio más que llevará la impronta reconocible de Geinco y Arencias, un grupo donde los detalles importan, y mucho.

Navia, para vivir y para invertir

La villa, que rebasa los 8.000 habitantes, acoge buena parte del músculo industrial del noroccidente asturiano, hoy en plena transformación tecnológica y digital. Ese dinamismo económico, que trae consigo empleo estable y cualificado, convierte en urgente la llegada de vivienda nueva y sostenible a una comarca con una oferta prácticamente inexistente. Y abre, de paso, una oportunidad clara para el inversor: con la playa a diez minutos, el aeropuerto a menos de cuarenta y una industria que garantiza demanda de alquiler los doce meses del año, mantener la vivienda arrendada con buenas rentabilidades es perfectamente viable. Sin olvidar a quienes buscan un verano asturiano, lejos del calor asfixiante del Mediterráneo.

Navia y Las Redes II: la misma apuesta por hacer las cosas bien.