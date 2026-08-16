Figueras se viste de solidaridad: el XIV Cross Paseo Solidario busca dotar al Hospital de Jarrio de un nuevo equipo urológico

El deporte y el compromiso social volverán a llenar el entorno de la playa de Arnao el próximo domingo 23 de agosto con la celebración de la decimocuarta edición del Cross Paseo Solidario Villa de Figueras. Esta cita, convertida ya en un referente comarcal en la movilización contra el cáncer, une año tras año a vecinos y visitantes en torno a una causa común. Gracias a la respuesta ciudadana en todas sus ediciones anteriores, la Asociación Figueras Solidario ha logrado donar al Hospital de Jarrio equipamiento oncológico por un valor superior a los 120.000 euros.

En esta ocasión, la recaudación del evento estará destinada íntegramente a la adquisición de un cistoscopio para el Servicio de Urología del centro hospitalario. Se trata de un instrumental médico esencial que permite a los facultativos realizar exploraciones y biopsias a través de la uretra, agilizando notablemente el diagnóstico y seguimiento de los pacientes.

Para alcanzar esta nueva meta sanitaria, la organización ha hecho un llamamiento a la unión colectiva, recordando que frente a la enfermedad nadie debe sentirse solo, ya sea el paciente, el familiar que lo cuida o el profesional sanitario que lo atiende, pues el respaldo de toda la comunidad resulta fundamental. Desde la entidad animan a sumar fuerzas en una lucha donde no cabe mirar para otro lado.

Noticias relacionadas

El plazo para formalizar la participación a través de internet encara su recta final, ya que las inscripciones online concluirán el próximo 18 de agosto. De forma complementaria, quienes deseen sumarse de manera presencial podrán hacerlo en la Casa de Cultura de Figueras entre el 17 y el 21 de agosto, en horario matinal de 10.30 a 13.00 horas, garantizando así que todos los interesados puedan formar parte activa de esta jornada solidaria.