Herida una mujer tras salirse de la vía con su coche en la la Autovía del Cantábrico, a la altura de El Franco
La afectada fue evacuada en una UVI móvil al Hospital de Jarrio
A. R.
Una mujer ha resultado herida tras sufrir una salida de vía con su vehículo en la Autovía del Cantábrico (A-8), en el punto kilométrico 490, a la altura de La Caridad, en El Franco. El accidente se produjo en sentido Avilés/Gijón. La afectada fue evacuada por la UVI Móvil del Occidente al Hospital de Jarrio, según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).
El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 5.25 horas. En la llamada se indicó que había una persona en el interior del vehículo accidentado. De inmediato se movilizó a tres efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), con base en Barres, que se trasladaron al lugar con el furgón multisocorro y el vehículo de primera salida.
Los bomberos procedieron a la extracción de la accidentada del interior del coche. La intervención quedó finalizada a las 6.15 horas, momento en el que los efectivos emprendieron el regreso a su base.
La Sala del 112 del SEPA informó del suceso a la Guardia Civil y al SAMU, que activó la UVI Móvil del Occidente y una ambulancia de soporte vital básico con el médico de Tapia de Casariego.
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