La lluvia dejó un recuerdo inédito en las fiestas de Navia: la Virgen de La Barca, preparada para su gran día, pero obligada a permanecer bajo techo
La comisión de fiestas, que podría organizar en San Roque algo especial para honrar a la Virgen, reconoció que la suspensión se recibió "con disgusto", pero no era posible hacer otra cosa: "Caía mucha agua y nunca había pasado algo así en el momento clave"
Ni los más veteranos recuerdan una estampa igual. Nuestra Señora de la Barca se quedó este año en la iglesia y no pudo recorrer Navia ni salir a la ría. La intensa lluvia obligó a suspender la procesión, una decisión excepcional que dejó a vecinos, parroquia y comisión de fiestas con la sensación amarga de haber tenido que renunciar a uno de los momentos más esperados de las celebraciones.
"Llovía fuerte y el día estaba muy malo", explicó el párroco, Manuel Álvarez, que defendió una decisión tomada ante unas condiciones que hacían muy difícil mantener el recorrido. "Una cosa es la procesión de Luarca, donde sacan la imagen y a unos cincuenta metros tienen la lancha. Aquí el recorrido es mucho más largo y se hace por la ría", señaló.
La lluvia no suponía únicamente un problema para la imagen, que podía protegerse. También amenazaba con deslucir completamente el acto. "La imagen se puede cubrir con plástico, pero una procesión con paraguas desluce mucho", explicó el sacerdote. Hasta poco antes de la hora prevista se mantuvo la incertidumbre. "Incluso me llamó la Policía Local para preguntar qué íbamos a hacer al respecto", contó el párroco.
Álvarez recordó, además, que en otra ocasión un chaparrón sorprendió a la comitiva y terminó empapando a todos los participantes. Esta vez, con la lluvia cayendo de forma persistente, se optó por no asumir el riesgo.
La gente de los trajes, expectante
La comisión de fiestas reconoció que la suspensión se recibió "con pena" y "disgusto". "Caía mucha agua y nunca había pasado algo así en el momento clave. La gente se viste, prepara los trajes, y con este tiempo todo desluce", explicó.
Durante buena parte de la tarde, muchos vecinos estuvieron pendientes de una decisión que condicionaba también sus preparativos. Había quienes esperaban saber si debían vestirse con el atuendo tradicional para participar en la procesión y la organización terminó comunicando la suspensión a través de las redes sociales.
"Ante esta situación no puedes hacer nada. Es una decisión que tienes que tomar por las circunstancias y contra el tiempo no se puede luchar", resumieron desde Sofinavia.
Nuestra Señora de la Barca permaneció finalmente en la iglesia. Ahora, la esperanza está puesta en que el tiempo permita recuperar parte del protagonismo de la Virgen coincidiendo con San Roque. Desde la organización no descartan realizar algún gesto "especial "para compensar una jornada marcada por la lluvia.
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