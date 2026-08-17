Navia no deja sin homenaje a la virgen de La Barca: dos canciones para mostrar todo el cariño después de la suspensión de la proceción marítima
La banda de música Santo Inocencio de Burela interpretó las piezas en la iglesia tras la ofrenda floral
El día de San Roque tuvo este año en Navia un significado especial. La celebración sirvió también para rendir homenaje a Nuestra Señora de la Barca, que un día antes se había quedado en la iglesia después de que la lluvia obligase a suspender su tradicional y esperada procesión.
La localidad quiso compensar así, "al menos en parte", una jornada marcada por el mal tiempo y por la imposibilidad de sacar a la Virgen a las calles y a la ría. El homenaje fue sencillo y se celebró en el interior de la iglesia, pero permitió "recuperar parte del protagonismo" que Nuestra Señora de la Barca no pudo tener el día anterior.
La banda de música Santo Inocencio de Burela fue la encargada de poner sonido al momento. Interpretó dos piezas tras la ofrenda floral que se realiza cada año. La primera fue "Esperanza de María" y, a continuación, sonó "Oh, pecador!".
El gesto tuvo esta vez una carga especial. "Como ayer no pudimos salir en procesión, se hizo esto por Navia, por la Virgen y por San Roque", explicaron desde la Sociedad de Festejos de Navia.
La lluvia había impedido el día anterior una de las imágenes más esperadas de las fiestas: la salida de Nuestra Señora de la Barca. Una suspensión excepcional que dejó a muchos vecinos con pena, pero que encontró en la jornada de San Roque una pequeña compensación.
Durante la jornada también se celebró la procesión de San Roque que desplaza a la imagen, siempre acompañada por fiestas, a la capilla del mismo nombre.
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