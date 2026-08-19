La pasarela peatonal de Cudillero vuelve a su sitio tras una renovación de 425.000 euros

La pasarela peatonal del puerto de Cudillero vuelve a su sitio tras una renovación integral. Una gran grúa ha izado esta mañana la estructura, de 6,2 toneladas de peso, para colocarla de nuevo en su posición, después de haber sido retirada a finales de abril para realizar los trabajos que mejorarán la seguridad y comodidad de los usuarios.

El viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García, y el alcalde de Cudillero, Carlos Valle, han presenciado parte de las maniobras. Aunque la pasarela se ha instalado esta mañana, los peatones tendrán que esperar todavía unos días para volver a utilizarla. Primero será necesario que las losas de cimentación fragüen convenientemente y se realicen las correspondientes pruebas de carga.

La previsión del Gobierno de Asturias es que la estructura pueda entrar en servicio a principios de septiembre.

Colocación de la pasarela peatonal en Cudillero. / R. D. Á.

"Tras más de 20 años en este emplazamiento, por las condiciones de las olas, la salinidad y la humedad había perdido parte de su potencial estructural", ha señalado el viceconsejero, que ha destacado además que los trabajos han permitido mejorar la iluminación de la pasarela.

El Gobierno de Asturias ha invertido más de 425.000 euros en la renovación completa de la estructura, tanto del tablero como de los arcos. Las distintas piezas fueron trasladadas por separado hasta el puerto seco de Cudillero, donde se ensamblaron antes de proceder a su colocación.

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La reparación y renovación de la pasarela peatonal se enmarca en las actuaciones de mejora y conservación que el Ejecutivo autonómico desarrolla en los 24 puertos de la red autonómica.