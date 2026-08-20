Siete estudiantes de El Franco afrontan septiembre sin transporte para ir al instituto de Tapia

El problema de falta de transporte escolar para el alumnado de enseñanzas postobligatorias vuelve a afectar al Noroccidente. Siete estudiantes del concejo de El Franco ya saben que el próximo septiembre, si no se hace nada para remediarlo, no tendrán plaza en el transporte escolar para cursar sus estudios de Bachillerato y Ciclos Formativos en el Instituto de Tapia de Casariego.

Este miércoles las familias afectadas, junto con la representante de las AMPAS del mundo rural de Asturias y las diputadas populares Gloria García y Salomé Sánchez denunciaron la situación mostrando una pancarta en el centro de Tapia de Casariego.

“Por ahora son siete estudiantes los afectados, pero podría llegar a afectar a una docena cuando finalicen las matrículas en septiembre y la única opción que les queda es buscar un transporte privado, lo que para muchas familias supone un desembolso económico que no se pueden permitir”, señala Josefa Martínez, que recuerda que el derecho al transporte escolar está recogido por la Ley de Impulso Demográfico de mayo del 2024. Sin embargo, señala que estas situaciones se dan en diferentes puntos de Asturias, siendo especialmente visible el caso del instituto tapiego por la cantidad de alumnos a los que afecta.

“Reclamamos que se cumpla con la ley porque se está dando de lado a unos estudiantes en una etapa clave de su formación y de nuevo en la zona rural, a pesar de que los impuestos los pagamos igual, los servicios no son los mismos que en la ciudad”, denuncia Martínez, que señala que las familias enviarán una carta a la Consejería de Educación para pedir una solución, después de haberlo hecho ya al Consorcio de Transporte.

De no recibir una solución anuncian que el curso comenzará con movilizaciones para reclamar el derecho al transporte hasta el centro educativo.

La diputada regional del PP Gloria García, portavoz de Educación, recordó que en la Ley de Impulso Demográfico se recoge que “el Principado mantendrá las rutas preexistentes de transporte escolar en el medio rural para aquellos alumnos de estudios no obligatorios que hayan disfrutado de este servicio durante la etapa obligatoria y no puedan acceder a una línea ordinaria de transporte público, bien sea por distancia o por horario”.

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La diputada del PP exigió a la consejera socialista de Educación que “solucione este problema, y todos los que vendrán, porque estamos prácticamente a mediados de agosto, pero va a llegar finales, va a llegar septiembre y va a haber alumnos de la zona rural que no vayan a poder trasladarse a sus centros educativos, y es una vergüenza”.