Navia pone fin a las goteras del polideportivo con una nueva cubierta de 195.000 euros
La obra, una de las principales demandas de los clubes, se ha ejecutado durante el periodo de inactividad deportiva
Los clubes deportivos de Navia ya no tendrán que mirar al techo cada vez que llueva. El Ayuntamiento ha recepcionado este jueves las obras de renovación de la cubierta del Polideportivo Municipal, una actuación que ha supuesto una inversión de 195.000 euros y que permite poner fin a los problemas de goteras que afectaban a las instalaciones.
Los defectos de la anterior cubierta condicionaban el desarrollo de entrenamientos y competiciones y suponían además un problema para la seguridad de los deportistas. La actuación era una de las principales demandas de los clubes y usuarios del polideportivo.
La alcaldesa de Navia, Ana Isabel Fernández García, señaló que se trataba de una obra demandada "desde hace años" por los usuarios de la instalación y destacó que los trabajos se han realizado durante un periodo de inactividad de los clubes deportivos, evitando así afecciones a su actividad.
“Era una de las obras más demandadas por los clubes deportivos usuarios de esta instalación”, señaló Fernández, quien aseguró que los trabajos se han desarrollado “en tiempo récord” y con “perjuicio cero” para la actividad deportiva. También destacó el compromiso de la empresa contratista, Demain Obras y Servicios S.L., de Vigo, para ejecutar la actuación en ese periodo.
La renovación de la cubierta no es la única mejora realizada recientemente en el polideportivo. El concejal de Deportes, Juan Vicente Fernández Suárez, recordó que el Ayuntamiento acometió con anterioridad la sustitución de las puertas de emergencia de la instalación.
Ahora, las actuaciones se trasladarán a la piscina municipal, aprovechando los 15 días de parada anual destinados a la limpieza de los vasos. Durante este periodo está prevista la sustitución de las puertas de emergencia, la actuación sobre aproximadamente 12 pontones de los tres vasos y la renovación de las huellas de volteo del vaso grande.
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