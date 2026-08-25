Coaña inaugura su esperado centro de día, que empezará a funcionar en septiembre: "Hacía mucha falta"

Estrella Méndez, coañesa de 92 años, llegó puntual a la cita. Es una de las primeras usuarias confirmadas del centro de día de Coaña, que se inauguró oficialmente este martes y entrará en funcionamiento el próximo septiembre. "Me da buena impresión, hay mucha diferencia de estar solo en casa a venir aquí", señaló sobre un recurso que, añaden los vecinos, "hacía mucha falta".

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, estuvo presente en el acto inaugural y aplaudió el gusto de una obra que culminó en 2024. Tras dos años de tramitación, el centro "CuidAs Coaña" es al fin una realidad. "Coaña hoy está de celebración. Era un recurso muy demandado", apuntó la alcaldesa, Rosana González, que agradece al Principado que compartiera la necesidad de implantar este recurso, que también dará atención a los concejos de Boal y Villayón. Y añadió: "El éxito está más que garantizado, teniendo en cuenta que se ofertan dieciocho plazas y ya hay dieciséis familias interesadas".

"Es un día importante porque ponemos en marcha este centro, un recurso fundamental para las personas mayores y para sus familias. Es un ejemplo más del compromiso con el medio rural y el reto demográfico", añadió Gimena Llamedo. La vicepresidenta subrayó que Asturias cuenta actualmente con 30 centros y 855 plazas distribuidas por el territorio y está previsto que antes de finalizar la legislatura se creen 130 nuevas plazas en Somiedo, Avilés y Oviedo.

En imágenes: El centro de día "Cuidas Coaña", listo para recibir a los primeros usuarios / T. Cascudo

El Principado financió la obra para transformar las escuelas levantadas en 1928 por la Sociedad de Naturales del concejo residentes en La Habana en el primer centro de día de la zona rural de Asturias que se concibe bajo la estrategia regional "CuidAs". La obra contó con una subvención de 375.801 euros, montante al que se suma el contrato para la prestación del servicio, con un valor estimado superior a dos millones. En concreto, cuenta con una plantilla de once personas, entre auxiliares, psicóloga, terapeuta ocupacional y personal de transporte, dirección, limpieza y cocina. Estará dirigido por Ángela García: "Tenemos muchas ganas de arrancar".

El equipamiento cuenta con 18 plazas y se han recibido ya 16 solicitudes. El director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores, Enrique Rodríguez Nuño, concreta que el personal ya está operativo y en septiembre llegarán los primeros usuarios. Cinco ya tienen el servicio asignado y está previsto que otros seis entren a lo largo del citado mes. A partir de ahí, las plazas se irán completando de manera progresiva.

Estrategia CuidAs

Rodríguez Nuño hizo hincapié en que el centro es el primero de la zona rural adaptado a la estrategia "CuidAs", que cambia el enfoque para adaptar los recursos a las necesidades de las personas y no al revés. "Cada persona usuaria dispondrá de un plan personalizado de atención y apoyos adaptado a sus preferencias y necesidades. El centro ofrecerá atención psicosocial, promoción de la autonomía personal, terapias cognitivas y funcionales, actividades comunitarias, comedor, transporte adaptado y orientación y apoyo a las familias", explican desde el Principado.

Noticias relacionadas

La alcaldesa dejó claro que aunque la gestión de CuidAs Coaña queda en manos del Principado, les tenderán la mano para seguir ofertando actividades de interés para los mayores. De hecho, el objetivo es ofertar cursos y talleres en la primera planta del inmueble, una oferta disponible no solo para los usuarios del centro, sino para todo el colectivo de mayores del concejo.