El arqueólogo Andrés Menéndez pregonará El Avellano, en Allande, mientras que el hostelero Roberto Riesgo se ocupará del San Antonio, de Belmonte de Miranda

Allande y Belmonte de Miranda se preparan para celebrar sus grandes fiestas patronales, de las últimas del verano en el Occidente de Asturias. Los programas del Avellano y el San Antonio llegan cargados y también se han desvelado ya los pregoneros. Las patronales de Allande han elegido al arqueólogo Andrés Menéndez, mientras que Belmonte cede el honor de pregonar las fiestas al hostelero Roberto Riesgo.

El San Antonio de Belmonte se celebra entre el jueves 27 y el lunes 31 de agosto y será un momento clave la lectura del pregón, prevista para el viernes, a las 20.00 horas desde el balcón de la casa consistorial. El Consistorio ha elegido a Roberto Riesgo, en reconocimiento "a un hostelero ejemplar", pero también "a una familia dedicada la vida entera a hacer que nuestro concejo brille".

Riesgo, belmontín de "de alma y corazón", aprendió desde niño lo que era servir, acoger y hacer hogar. "Lo hizo primero en la mítica Pensión Cela, de la mano de sus padres, Consuelo y Fermín", recuerda el Ayuntamiento. El pregonero abrió en 1987 el bar Rofer, después tomó las riendas de la Fonda Cela, que convirtió "con trabajo, humildad y muchísimo cariño" en el Gran Hotel Cela.

Tesis allandesa

Por su parte, Allande celebrará sus fiestas de El Avellano, entre el 4 y el 9 de septiembre y ha elegido pregonero al doctor en Arqueología Andrés Menéndez. Natural de Oviedo, este profesional dedicó a Allande su tesis doctoral y en el concejo sigue desarrollando "proyectos para conocer mejor la historia del pueblo y del concejo y llevar los resultados a publicaciones y congresos internacionales". Señalan desde el Consistorio que los trabajos realizados en los últimos años "buscan reconstruir la historia de Allande y, con ella, poner una pieza asturiana en el puzle de la historia del campesinado y de las áreas rurales de Europa".

El programa del Avellano arranca el 4 de septiembre con la fiesta de la cerveza. Sigue el sábado, 5 de septiembre, con el XI Festival Interpeñas, que promueve la peña La Pelgarada. El domingo 6 actuará Pipo Prendes y el lunes 7 tendrá lugar el pregón, a las 21.00 horas desde el balcón del Ayuntamiento. El día grande, será el 8 de septiembre, con procesión a las 12.00 horas desde la pequeña ermita a la iglesia parroquial. La procesión de regreso, al atardecer, estará seguida de la tradicional descarga del Avellano, que corre a cargo de Pirotecnia Pablo y está organizada por la Peña El Trueno.

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Por cierto, el cartel de esta edición del Avellano corre a cargo de la ilustradora Montserrat Pérez, que tiene raíces en el concejo allandés. "Hacer este cartel me hace muchísima ilusión porque el Avellano siempre ha sido parte de mi historia", señala en el libro de las fiestas.