Un hombre sufre un accidente en una pista en San Martín de Oscos y pasa la noche junto al vehículo hasta ser localizado

La Guardia Civil ha localizado ileso este miércoles a un varón que había solicitado ayuda tras sufrir una salida de vía con su vehículo y quedar atrapado en el interior del coche, en una pista próxima a San Martín de Oscos. El afectado ha pasado la noche junto al vehículo y, según ha indicado, no ha precisado asistencia sanitaria.

El Centro de Coordinación de Emergencias del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha recibido el aviso del afectado a las 3.06 horas de este miércoles. Ha explicado que había sufrido una salida de vía, había caído en una cuneta y no podía salir del vehículo por sus propios medios.

El varón ha indicado que creía encontrarse en la AS-11, en Villanueva de Oscos, en dirección a San Martín de Oscos. De inmediato, se han movilizado efectivos de Bomberos del SEPA con base en Barres, que se han trasladado con un vehículo de primera salida y el furgón multisocorro.

Los bomberos han recorrido la AS-11 sin localizar el vehículo y posteriormente han rastreado una carretera paralela, la AS-362, también sin encontrarlo.

Ante la imposibilidad de localizar al afectado y de establecer contacto con él, se ha movilizado al lugar al jefe de Bomberos de la Zona Suroccidental, a efectivos de los parques de Ibias y Valdés y a la unidad de drones. Además, se han puesto en prealerta dos medios aéreos de Bomberos para incorporarse al dispositivo durante la mañana en caso de que el afectado no apareciese antes.

Finalmente, a las 8.31 horas, la Guardia Civil ha comunicado al SEPA que había localizado al varón en una pista próxima a San Martín de Oscos. El afectado ha señalado que había pasado la noche en el lugar, cerca del vehículo, y que no precisaba asistencia sanitaria.

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La sala del 112 del SEPA ha informado del suceso a la Guardia Civil y al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).