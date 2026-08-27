Los colosos del mar que llenan las iglesias de la comarca del Eo: El historiador Enrique Pérez-Campoamor documenta la historia de las almejas gigantes traídas de Filipinas para convertirse en pilas de agua bendita

"Molusco lamelibranquio de gran tamaño y concha hermosa, que abunda en Filipinas y en otras islas del océano Pacífico". Es la definición que da la Real Academia Española a la palabra "taclobo", uno de los escasísimos términos que el español ha tomado del filipino. La razón es que estas conchas fueron importadas por los navegantes hispanos que, fundamentalmente durante los siglos XVIII y XIX, comerciaban con este país asiático. En las bodegas de los galeones españoles viajaron durante días para convertirse en pilas de agua bendita para las iglesias y, curiosamente, la mayor concentración de España de estas almejas gigantes se encuentra en los templos de la comarca del Eo.

Así lo ha documentado el historiador ovetense Enrique Pérez-Campoamor, que lleva tres años volcado en sacar a la luz esta fascinante historia. Fue el ex director del Bellas Artes Emilio Marcos Vallaure quien descubrió muchos de los ejemplares del Eo y puso al investigador en la pista de estos impresionantes bivalvos. "No hay bibliografía, no existe documentación sobre el tema. La gente las ve, pero no repara y muchos creen que son estructuras de cemento en lugar de piezas naturales", subraya Pérez-Campoamor que estos días está dando las primeras conferencias sobre el asunto y ya prepara un libro para dejar constancia de su investigación.

En imágenes: así son las conchas gigantes de Filipinas convertidas en pilas de agua bendita / T. Cascudo

Será en Castropol donde dará el viernes, 28 de agosto, su siguiente ponencia. Precisamente, la iglesia de Santiago Apóstol de la localidad guarda a su entrada la pieza más grande de toda la comarca, con 95 centímetros de largo. Sin salir del concejo, se pueden hallar otros ejemplos en los templos de Figueras, Barres y Tol, así como la iglesia de Ribadeo (Lugo), la de Serantes (Tapia) o en la de Ortiguera (Coaña). En el Occidente ha contabilizado 17, de las 140 que ha podido documentar en todo el país. "El 12% están aquí, así que es la mayor acumulación nacional y, posiblemente, también mundial", señala el historiador, que apunta también que fuera del Eo, en el resto de Asturias, solo ha localizado dos más en Gijón.

Hasta 20 kilos de carne

Todas las conchas documentadas proceden de Filipinas, el hábitat principal de la especie Tridacna gigas, actualmente en peligro de extinción. Las piezas pueden medir hasta 1,50 metros de alto y pesar 300 kilos, ya que pueden tener hasta 20 kilos de carne. Por ello, el primer interés de las tripulaciones españolas por estas almejas gigantes era el alimenticio.

Fue en Filipinas donde la comunidad religiosa empezó a usarlas como pilas de agua bendita en torno al siglo XVII. En Europa muchas pilas se representaban como conchas, como símbolo de renovación y pureza, pero no fue hasta la llegada de los españoles al país asiático cuando descubren este curioso uso de las almejas gigantes. Cuando el Galeón de Manila deja de ser en 1815 la única ruta oficial de comercio con Filipinas y, sobre todo, con la apertura del canal de Suez, en 1869, estos colosos del mar comienzan a llegar de forma notable a España.

Pérez-Campomar, que además cuenta con lazos familiares con Filipinas, sostiene que una de las principales vías de entrada fue a través de religiosos que regresaban a España y los traían como algo exótico. Lo que no sabe es la razón de por qué llegaron tantas al Eo, pues en otros enclaves con mucho tráfico marítimo como Cádiz, no hay una concentración tan elevada.

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A raíz de la pandemia, la Iglesia dio orden de dejar de usar las pilas para evitar la contaminación del agua y la mayor parte no volvieron a llenarse. Por eso y con el interés de que se pongan en valor, Pérez-Campoamor rescata y divulga ahora su historia: "Quiero evitar que se destruyan. Cuando cuento su historia la gente se asombra y quiero que se valoren como un elemento más del patrimonio, en este caso, natural".