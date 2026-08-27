La playa de San Pedro, en Cudillero, lleva una semana bajo la lupa de Salud Pública, al detectarse un vertido en la desembocadura del río

La playa de San Pedro de la Ribera, en Cudillero, ha vuelto a registrar problemas derivados de un vertido en el río Esqueiro, que desemboca en la zona Este del arenal. Si el año pasado esta situación obligó a adoptar la decisión de prohibir el baño, en esta ocasión, los niveles de contaminación no han influido en el estado general del arenal. Eso sí, se ha optado por colocar bandera amarilla y delimitar una zona segura para el baño, en el tramo izquierdo.

El alcalde de Cudillero, Carlos Valle, explica que desde hace una semana están siguiendo todas las indicaciones de Salud Pública y poniendo en marcha los protocolos marcados. Todo comenzó con la detección de agua sucia en el lado Este de la playa. Los análisis mostraron dos parámetros microbiológicos (Enterococo intestinal y Escherichia coli) alterados, aunque no en un nivel lo suficientemente elevado como para cerrar por completo la playa.

Muestreos diarios

Se delimitó entonces una zona de baños y se comenzaron a hacer muestreos diarios. "Los niveles altos solo se detectaron en esa zona de la desembocadura", precisa Valle, que da cuenta de que el resto del arenal ofrece parámetros aptos para el baño. "No puedo tomar unilateralmente la decisión de cerrar la playa, seguimos los criterios que dicta Salud Pública", subraya Valle, pendiente este mediodía de recibir la última analítica realizada.

El alcalde de Cudillero explica que también están en contacto con Cadasa y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) para detectar el posible origen de la contaminación. Se ha descartado que tenga relación con la depuradora, pues las muestras en la zona de salida son buenas y, añade, la instalación ni siquiera está funcionando al cien por cien de su capacidad.

Valle apunta a vertidos en la zona alta del río, aunque admite que es difícil conocer el origen. En este sentido, confía en poder realizar un estudio que permita determinar si hay viviendas que no están conectadas al saneamiento que vierten directamente al cauce.

Contaminación fecal

Por su parte, la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies ha emitido un comunicado denunciando que el Ayuntamiento no ha notificado esta situación a los usuarios y opina que se debió cerrar el arenal "por precaución por posible contaminación". Añade la Coordinadora que el de San Pedro de la Ribera es un problema "que perdura en el tiempo y que vuelve todos los veranos", algo que atribuye "al grave problema de vertidos y mal saneamiento que tenemos con las aguas residuales urbanas en las épocas veraniegas con una importante carga de vertido".

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Señala la Coordinadora que la presencia de Escherichia coli en las playas "es el principal indicador de contaminación fecal en el agua". Apunta a que su origen "suele estar asociado a vertidos de aguas residuales o fallos en el saneamiento".