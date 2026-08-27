El Principado invierte casi 750.000 euros en la mejora del sistema de saneamiento de El Franco
Uno de los principales avances ha sido incorporar nuevos sistemas de automatización, telecontrol y comunicaciones para mejorar la eficacia de la gestión
El Principado acaba de invertir un montante de 743.087 euros en la mejora y acondicionamiento integral de las estaciones de bombeo del sistema de saneamiento de El Franco. La Consejería de Movilidad explica que la obra acaba de concluir y que ha permitido "renovar, modernizar y adecuar seis de las ocho estaciones de bombeo del sistema de saneamiento y depuración del concejo": Mernes, San Pelayo, El Pividal, Porcía, Llóngara y Arboces.
"Los trabajos han incluido la renovación de las instalaciones eléctricas, la sustitución y mejora de los equipos de protección, maniobra y control, así como la corrección de deficiencias detectadas en las inspecciones reglamentarias", señalan desde la Administración regional. Del mismo modo, explican que también se han modernizado los sistemas de alumbrado y seguridad de las instalaciones.
Según explican, uno de los "principales avances ha sido incorporar nuevos sistemas de automatización, telecontrol y comunicaciones, que permiten conectar los bombeos con el sistema SCADA y realizar una supervisión remota en tiempo real". De este modo, añaden, "se facilita una gestión más eficiente y un mayor control sobre el funcionamiento de estas infraestructuras".
Tubos, colectores y escaleras
La actuación también ha propiciado la renovación de diferentes elementos hidráulicos y mecánicos como tubos guía, colectores de impulsión, escaleras de acceso, tapas y cestas de sólidos. Asimismo se ha reparado y legalizado los equipos de elevación, la impermeabilización de cámaras y estructuras y la instalación de nueva instrumentación para controlar parámetros como el caudal, la presión y el nivel.
Desde Movilidad subrayan que "la intervención aumenta la fiabilidad y seguridad de la explotación de los bombeos, optimiza su funcionamiento y refuerza su capacidad de control y monitorización, además de adaptar las instalaciones a los requisitos técnicos, ambientales y reglamentarios actuales".
De manera paralela, está en marcha la redacción del proyecto de ampliación de la EDAR de El Franco, que recogerá las actuaciones necesarias para adecuar la planta a las nuevas exigencias normativas y a los caudales que recibe. El proyecto, al que se destinan 120.974 euros, incluirá soluciones técnicas para mejorar el bombeo de cabecera y el tratamiento biológico, ampliar la decantación y redimensionar y adaptar los equipos e instalaciones hasta garantizar un correcto funcionamiento. También se digitalizará la instalación.
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