Tapia de Casariego abre, paraguas en mano, su XXXIII Feria Campomar, con récord de expositores y una defensa del sector primario: "Sin él no seríamos nada"

La Feria Campomar ya tiene tomado el centro de la villa tapiega, en una edición con récord de expositores (104 en total). La trigésima tercera edición se abrió bajo carpa a consecuencia de la lluvia intermitente que se empeñó en deslucir la apertura de esta cita clásica del final del verano en el Occidente. Con todo, la afluencia de público fue notable y también la representación política en el acto inaugural donde el alcalde, Pedro Fernández, reivindicó la importancia del sector primario.

"Desde el Ayuntamiento de Tapia de Casariego queremos reivindicar la importancia del mundo rural y la necesidad de que las políticas vayan enfocadas a favorecerlo y mejorarlo, a hacerlo atractivo y competitivo, pues sin él no seríamos nada", señaló el primer edil, acompañado por una nutrida representación de alcaldes, desde Salas a Vegadeo, y también del líder del PP, Álvaro Queipo. Pedro Fernández dijo que Campomar "es un referente en el mundo de las ferias y prueba de ello es el récord de stands de este año, 104, frente a los 70 de 2024 y 2024 y los 95 de 2025".

En imágenes: Una inauguración pasada por agua para la XXXIII Feria Campomar, de Tapia de Casariego / T. Cascudo

El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, cerró el turno de palabra defendiendo los rasgos que hacen especial esta cita, primero por poner el broche de oro a los eventos del verano y luego por funcionar como "punto de encuentro entre el campo y el mar". El consejero se mostró comprometido a "seguir apoyando el esfuerzo de los hombres y mujeres que quieren seguir viviendo en el Occidente". También celebró la necesaria lluvia, que este jueves hizo acto de presencia en Tapia y en buena parte de la región.

Entre los expositores las expectativas son buenas y, en general, la feria es alabada por sus buenas ventas. Desde Villafranca de los Barros, en Badajoz, se desplazó Giannela Benito con sus quesos premiados en el prestigioso World Cheese Awards. "Esta feria funciona muy bien. La gente es súper amable y se presta a probar nuevos sabores como nuestra torta de oveja", subraya. Otro producto de premio que se muestra en Tapia es el pulpo de Conservas El Viejo Pescador, un clásico en Campomar.

Ángela Donato explica que para ellos Campomar es especial por estar en Tapia y por suponer el cierre de las ferias. "De alguna manera es nuestra despedida del contacto directo con la gente y estamos contentos porque siempre tenemos muy buena acogida. Mucha gente aprovecha para hacer las compras para todo el año", apunta.

De Extremadura a Tineo

Berta Pacheco viaja desde Extremadura con su torta del Casar. Visita Campomar desde hace dieciséis años: "Siempre la tenemos marcada en el calendario". Desde Mahón viajó, cargado de queso, Albert Romero, también asiduo a la cita tapiega desde hace cinco años: "Viene mucha gente y funciona".

La tapiega Esther Bobis regenta un puesto de embutidos y quesos y también coincide en que Campomar "tiene un público fiel y de la zona", por lo que suelen ser buenas las ventas. Desde Tineo se desplaza Josefina González, de la ganadería Gancedo. "Venimos desde hace dieciséis años. Tenemos que estar porque es la feria del campo y nosotros somos productores. La verdad es que funciona bien y estamos contentos con la clientela. Nos dicen que nuestros productos les saben a pueblo, a infancia y eso es lo que nos diferencia", señala satisfecha.

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La Feria Campomar ya comenzó simbólicamente el pasado domingo con la entrega del título de hijo predilecto al pintor José María Martínez "Jomar", autor de los carteles de la cita. Aunque durante toda la semana la programación ha sido variada, el grueso de las actividades comienzan a partir de este jueves y hasta el domingo. En el programa del viernes, destaca la celebración de actividades de tributo a la galocha (madreña en asturiano) y también la entrega del Requesón de Honor, máxima distinción del certamen, a la empresa tapiega Pirotecnia Reiriz.