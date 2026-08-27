Vegadeo hará una inspección extraordinaria en el colegio Jovellanos, donde la Ampa denuncia la existencia de una plaga de ratas

El Ayuntamiento de Vegadeo ha encargado una inspección extraordinaria de las instalaciones del colegio público Jovellanos, ante la preocupación trasladada por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa) por la presencia de roedores en el centro. No obstante, el Alcalde, César Álvarez, se muestra prudente: "En estos momentos, y a la espera de la inspección programada, no existe una valoración técnica que permita afirmar la existencia de una plaga de roedores en el colegio".

El Gobierno local responde así a la petición formulada por la Ampa el pasado 1 de julio en la que se exige "un certificado y un informe técnico de la empresa encargada de la desratización del inmueble", para que la vuelta al colegio del próximo septiembre se pueda hacer con todas las garantías. La Ampa emitió hace unos días un nuevo comunidado denunciando no tener noticias del Consistorio, escrito que se acompañó de una imagen de una rata muerta localizada en el patio del colegio.

Desde el Ayuntamiento explican a este periódico que periódicamente se realizan "actuaciones de desratización o control de roedores en dependencias municipales, zonas exteriores, espacios públicos y redes de alcantarillado para mantener las correctas condiciones higiénico-sanitarias". El colegio Jovellanos está incluido en la citada inspección periódica. No obstante, dada la preocupación expresada por la Ampa se ha pedido a la empresa una "inspección y revisión específica" del Jovellanos que se hará este jueves.

Comprobación técnica

"El objetivo de esta actuación es comprobar técnicamente la situación actual de las instalaciones y determinar, conforme al criterio de los profesionales responsables del servicio, si resulta necesario adoptar o reforzar alguna medida", explica el primer edil.

El Ayuntamiento subraya la necesidad de "diferenciar entre la aparición puntual de algún ejemplar y la existencia de una plaga, circunstancia que debe determinarse mediante una evaluación profesional y no únicamente a partir de observaciones aisladas". En este sentido, pide que se deje trabajar a los servicios municipales y a los profesionales antes de "anticipar conclusiones que puedan generar una alarma social innecesaria".

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Con todo, el Gobierno municipal entiende "la preocupación que cualquier cuestión de este tipo puede generar entre las familias, especialmente cuando afecta a un centro educativo". Una vez se haga la valoración pertinente y,en caso de ser necesario, "el Ayuntamiento adoptará las medidas que técnicamente se propongan". Por último, el Consistorio deja claro que "la seguridad y las adecuadas condiciones de las instalaciones escolares constituyen una prioridad y que se actuará, como corresponde, con prevención, criterios técnicos, responsabilidad y transparencia".