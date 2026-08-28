Cuatro décadas de magia folk en la Alameda: Porcía celebra este sábado su 42.ª Noite Celta

Llega una de las citas musicales más esperadas del Occidente: la Noite Celta de Porcía, que alcanza este sábado su cuadragésima segunda edición. El cartel de la decana de las citas celtas asturianas está encabezado por el prestigioso grupo irlandés Dervish, referente a nivel internacional. Junto a ellos actuarán dos formaciones fundamentales del panorama asturiano como Felpeyu y Ochobre, además de las propuestas de Herbamora y El Cabazo.

El festival, organizado un año más por la Asociación Alameda en estrecha colaboración con el Ayuntamiento de El Franco, tendrá lugar en su emblemático escenario natural de la Alameda de Porcía. La programación oficial arrancará en la víspera, este viernes 28 de agosto, a partir de las ocho y media de la tarde en El Fornello. Este espacio acogerá una mesa redonda de marcado perfil divulgativo centrada en el papel de los grupos de investigación folclórica, una actividad orientada a profundizar en las raíces etnográficas, el estudio de las tradiciones sonoras y el trabajo de recopilación que nutre a las agrupaciones de hoy en día.

La jornada principal del sábado 29 de agosto concentrará su actividad a partir de las nueve de la noche. La velada se abrirá con un taller de baile pensado de forma específica para el público infantil. A continuación, el escenario dará paso a una intensa noche de música en directo con cinco formaciones de primer orden.

Desde el Ayuntamiento de El Franco se ha querido poner en valor el esfuerzo constante de la Asociación Alameda, cuyo trabajo continuado ha permitido preservar esta festividad sin perder su esencia comunitaria ni su estrecho vínculo con Porcía.

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Encuentro de mayores

Tras esta primera cita en Porcía, llega el Encuentro de personas mayores de Tapia y El Franco, que tomará la Alameda el próximo 2 de septiembre. Esta cita alcanza su trigésimo tercera edición y comenzará a las 11.30 horas con la llegada de los participantes. A las 12.30 horas habrá misa de campaña y, después la sesión vermú. La jornada se prolongará hasta las 19.00 horas.