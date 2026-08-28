Valdés eleva un 37% el coste del contrato del servicio de información turística en Luarca con el objetivo de aumentar las horas de atención

El Ayuntamiento de Valdés acaba de sacar a concurso un nuevo contrato para la prestación del servicio de recepción, atención e información turística en la Oficina de Turismo de Luarca. El documento supone un incremento del 37,76 por ciento con respecto al adjudicado en 2024. La razón de esta subida, según precisa el edil de Turismo, Ismael González, es el refuerzo de la atención, ya que se recoge el nuevo punto turístico de La Farola que no existía hace dos años.

En concreto, se pasa de un contrato de 241.000 euros por tres años (IVA incluido), al que acaba de salir a licitación por 332.000 euros por el mismo periodo de tres años. Es decir, la atención anual pasa de 80.300 (si bien, se adjudicó en 72.000 euros), a los 110.000 euros de la actual licitación. Los interesados, tienen de plazo hasta el 17 de septiembre para presentar sus ofertas.

Cambio de ubicación

El contrato adjudicado en 2024 contemplaba la atención en la vieja oficina de la calle Ramón Asenjo, pero, desde entonces, el Consistorio ha incorporado novedades. La primera es que la oficina central se ubica ahora en la calle Olavarrieta, en la planta baja de la Casa de las Ciencias. En segundo lugar, se ha estrenado un segundo punto de atención, en la zona de La Farola. "Las nuevas ubicaciones no figuraban en el pliego y por eso decidimos no acogernos a la prórroga y volver a hacer un nuevo pliego con todo actualizado", precisa el edil.

Además de los cambios de ubicación, el nuevo contrato sube porque se aumentan las horas de atención en ambos puntos de información. "Este contrato nos permite ampliar el servicio. No se aumenta el personal, pero sí sus horas de trabajo", precisa el concejal del ramo. En concreto, el punto de información de La Farola abrirá todos los días de mayo a septiembre a media jornada, salvo en los meses de julio y agosto, que lo hará a jornada completa. Por su parte, la oficina de la calle Olavarrieta abrirá como mínimo cinco días a la semana y, en temporada alta, también a diario. Actualmente hay dos peresonas trabajando en temporada baja y tres, en temporada alta.

El Gobierno local hace un balance positivo de los cambios introducidos en el servicio. En 2024 se apostó por dar a la técnica de turismo municipal labores administrativas, lo que repercutió, señala González, en "una mejor gestión de la política turística". Entonces se subcontrató el servicio puro y duro de atención, que ahora presta una empresa. "Nuestra técnica se puede centrar en las políticas turísticas municipales y nuestra apuesta por un turismo sostenible. Además, contar con una empresa para la gestión, da facilidades y flexibilidad a la hora de ajustar el servicio o cubrir bajas", señala el edil de Turismo.

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Aunque no dispone de los datos cerrados de visitantes durante este verano, las sensaciones son buenas: "Tenemos una buena impresión, se ve mucha gente y creemos que el verano está siendo bueno".