La Coral Polifónica de Tapia ya es historia del concejo: la formación vocal se disuelve por falta de relevo

La Coral Polifónica de Tapia ya es historia del concejo tapiego. La formación ha decidido disolverse y este es el primer verano, desde su constitución en 1987, que no han alzado la voz. "Da mucha pena, pero tomamos la decisión por falta de relevo. Quedábamos seis personas y ya no éramos una coral", lamenta Amalia López, socia fundadora de esta formación.

El del relevo es un problema que afecta a muchas formaciones. En el caso de Tapia, llegó a estar integrada por cuarenta voces, sobre diez personas para cada cuerda. Llegó a alcanzar nivel y prestigio y a actuar en escenarios de dentro y fuera del país. También recibieron la "Madreña de Plata" que concede el Centro Asturiano de Madrid.

Amalia López hace memoria para recordar que en 1987 había en Tapia un grupo de personas con inquietudes por el canto. Coincidió que la coral de Vegadeo cambió de director y, al quedar libre, Antonio López se convirtió en el maestro del grupo. Fue bajo su batuta y la presidencia del párroco Cándido Barcia, conocido en Tapia como Don Cándido y fallecido en 2017, cuando la coral tapiega dio sus primeros pasos.

Listón alto

En el periodo 1997 a 1999 estuvo dirigida por Javier Fernández y, entre 1999 y 2003, tomó la batuta Ángel Fernández. Su última directora fue Ana María González y el último presidente, el tapiego Benigno Fernández Vidal. En 2017, con motivo de su treinta aniversario, dejaba claro a LA NUEVA ESPAÑA la calidad del grupo: "Podemos actuar con dignidad en cualquier sitio; creo que la coral deja el listón alto allí donde actúa, y tiene prestigio". Ya entonces, la formación daba cuenta de que su única necesidad era el relevo.

Este coro mixto contaba con un repertorio muy variado, integrado por unas 150 piezas, desde música sacra, clásica o piezas del repertorio tradicional. "Tuvimos siempre un repertorio muy completo y llegamos a cantar piezas en maorí y en suajili. Teníamos un repertorio estupendo y daba gusto oírnos", señala Amalia López con cierta nostalgia.

Cada año la Coral Polifónica de Tapia ofrecía alrededor de siete actuaciones, tres de ellas en Tapia, repartidas entre los meses de julio, agosto y diciembre. Uno de sus clásicos fue durante años la misa del Carmen, una fecha destacada en la que se sentían orgullosos de acompañar a la patrona de los marineros en su día más importante.

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Con el paso de los años, la Coral Polifónica no logró su objetivo de sumar voces, sino al contrario. Su directora les propuso entonces cantar con el coro de la Asociación de Vecinos de Ortiguera, en Coaña, también bajo su batuta. "La verdad es que es una pena. Cuando yo cogí el coro, tenía bastante importancia, lo que pasa es que fue perdiendo poco a poco en integrantes, hasta el punto que no deja de ser sostenible económicamente", señala Ana María González, también profesora de la Escuela de Música de Tapia. Así las cosas, tomaron la decisión de poner punto y final al grupo tras treinta y nueve años de trayectoria musical.