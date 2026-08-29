El hostelero Roberto Riesgo emociona en Belmonte con su pregón de San Antonio: "Es un honor que no me cabe en el pecho"
El fundador del Gran Hotel Cela agradeció el apoyo de clientes y trabajadores y el impulso de sus padres, que bajaron del pueblo de Villaverde a la villa belmontina buscando un futuro "y encontraron un hogar"
El hostelero Roberto Riesgo abrió este viernes por todo lo alto las fiestas patronales de Belmonte de Miranda con un emotivo pregón. "Es un honor que no me cabe en el pecho estar hoy aquí", comenzó el belmontín para abrir San Antonio, fiestas estrechamente ligadas a su vida pues nació el día de la gira que cierra los festejos.
Repasó Riesgo su trayectoria vital, que comenzó cuando sus padres bajaron del pueblo de Villaverde a la villa belmontina en busca de un futuro mejor. "Ellos fueron los verdaderos fundadores de todo, los que pusieron la primera piedra de nuestros negocios. Llegaron aquí buscando un futuro y lo que encontraron fue un hogar", señaló, al tiempo que agradeció "de corazón" toda la ayuda que recibió su familia desde el primer día.
Primero se hicieron cargo de la antigua fonda Cela, después, en 1987 inauguraron la Cafetería Roberto y Fermín y, años después, en 2008, tiraron la fonda para hacer un hotel de tres estrellas (Gran Hotel Cela) que sigue funcionando. Sin embargo, Riesgo lo alquiló en 2024 para tomarse un merecido descanso. De ahí que vea el pregón´"como el broche de oro a mi carrera en Belmonte".
"La familia elegida"
"Empecé con solo veinte años, al lado de mis padres. De ellos y de toda mi familia aprendí el valor del trabajo, el esfuerzo y la constancia. Ellos me grabaron a fuego la norma de oro: la palabra 'no' jamás existió en nuestro diccionario", añadió Riesgo sobre la dedicación con la que desempeñaron siempre su trabajo. Recordó con emoción a su madre, recientemente fallecida y también tuvo palabras de elogio hacia su mujer Marta, que llevó de "forma impecable" la parte administrativa y promocional de la empresa. No se olvidó Riesgo de su padre, ni de los trabajadores con los que contó en su trayectoria, a los que se refirió como "el motor invisible de nuestra empresa", la "familia elegida". A ellos les agradeció su "lealtad y sacrificio".
"El Gran Hotel Cela no se construyó solo con ladrillos. Se construyó con el esfuerzo de todos los trabajadores y con los corazones de cada uno de nuestros clientes", subrayó el empresario, quien dio cuenta de que se pudieron superar los baches del negocio gracias a la "solidaridad y fidelidad" de la gente.
Concluyó Riesgo con un "Viva San Antonio" que da paso a cuatro días festivos. Este sábado se celebrará la comida en la calle y mañana, domingo, será el día del bollo. El lunes tendrá lugar la gira, evento al que asistirá el presidente del Principado, Adrián Barbón.
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