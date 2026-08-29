Pirotecnia Reiriz recibe el reconocimiento de Tapia con el Requesón de Honor: "Seguiremos iluminando las fiestas"

La empresa Pirotecnia Reiriz, que recorre el Norte de España poniendo luz a las fiestas de decenas de pueblos y ciudades, recibió este viernes el máximo reconocimiento de la Feria Campomar: el Requesón de Honor. Tapia reconoce a una firma convertida en un modelo de empresa de éxito asentada en el medio rural. Su máximo responsable, José Luis Gómez, agradeció el detalle y mostró la ilusión de una compañía que, a punto de cumplir sesenta años de historia, vive un momento dulce.

"Quiero que sepáis todos los aquí presentes que seguiremos iluminando las fiestas allá donde requieran nuestros servicios, que seguiremos llevando el nombre de Tapia por cada rincón de cada pueblo o población que demande nuestros servicios y, sobre todo, seguiremos tratando con mucho mimo y especial cariño las fiestas del Carmen, con la misma pasión e ilusión que el primer día", concluyó Gómez, acompañado por su hijo Cristian y por el hijo del fundador de la empresa, Eloy Reiriz.

Pirotecnia reiriz nació en Salave en 1968 de la mano de José Reiriz. José Luis Gómez se incorporó en 1989 y aprendió los secretos de la mano de su fundador, que le cedió el testigo en 1997. Ahora su hijo Cristian también forma parte de Reiriz y se ocupa del diseño y dirección de los espectáculos pirotécnicos.

"Orgullo inmenso"

En su discurso, Gómez expresó "el orgullo inmenso" de recibir el Requesón Honor y dejó patente la "profunda gratitud" por el homenaje del pueblo de Tapia. "Este reconocimiento lleva el nombre de Pirotecnia Reiriz y es inevitable no acordarme de nuestro fundador, José Reiriz, que ya no está entre nosotros. Él fue quien inició este camino en 1968", indicó el actual responsable de la pirotecnia. Agradeció que José Reiriz le trasladase su conocimiento y experiencia.

"José fue primero mi jefe durante siete años y, después, depositó toda la confianza en mi para seguir con el legado de la empresa. Mi único motor ha sido mantener viva su confianza, el prestigio de nuestra empresa y la seguridad de cada espectáculo", subrayó ante una abarrotada carpa. Por todo ello, dejó claro que el Requesón de Honor es para el fundador y también para todos los trabajadores que pasaron por la firma y que hicieron posible "la magia en el cielo".

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