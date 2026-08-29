Puerto de Vega, hasta arriba por el Unirock: "Este festival tiene magia y esa es su esencia"

Aparcamientos llenos, calles abarrotadas de gente, buena música y mejor ambiente. Es el resumen de un festival, el Unirock, más que consolidado en Puerto de Vega y que atrae a gente de los más diversos puntos del país. "Este festival tiene magia y esa es su esencia", sentencia José Luis San Martín, ovetense más conocido por "San" y asiduo a la cita naviega.

La programación del festival se extiende durante tres jornadas, aunque el grueso tuvo lugar este sábado. Santo y seña del evento es el "Tributo al rock", un particular desfile musical que recorre las calles de la localidad y en el que este año se han inscrito 160 músicos. "Están previstas cincuenta canciones y tenemos cuarenta músicos más acreditados con respecto al año pasado", resume Simón García, vicepresidente de la asociación Unirock que organiza la cita.

El Tributo al rock es una actividad esperada por muchos músicos aficionados. Lo explica bien el vasco Alberto Arias: "Es una oportunidad que en muchos sitios no te dan, te permiten estar en el escenario, aunque sea un rato". Este bilbaíno toca en un grupo y le encantan los directos, por lo que cogió los bártulos directo a Puerto de Vega porque "dejan tocar a cualquier persona". Mariana Liske y Jordi Ribas viajaron desde Baiona, en Galicia, por la misma razón. "Venimos porque conocemos a mucha gente y porque nos dejan participar como músicos en un festival con un buen cartel y muchas actividades", subrayan.

Ismael Señorán viene desde Madrid por tercer año consecutivo: "El Tributo es una buenísima idea, mola mucho". Coincide con él la avilesina María López: "Es una buena oportunidad para los músicos que empiezan". Muy cerca, la ovetense Rosa Santoro defiende como virtudes del Unirock "la tranquilidad y el buen rollo; no he visto nunca una pelea o un problema".

"Que sea gratis es de agradecer"

Entre el público también se alaba la gratuidad de todas las actividades. "Hay muy buen ambiente, merece mucho la pena y que sea gratis es de agradecer", señalan Lalo Revuelta y Noelia Fernández, de La Felguera. Se han hecho socios de la asociación y comprado 'merchandising' para agradecer la gratuidad de una experiencia como la del Unirock. Simón García, vicepresidente de la asociación organizadora, señala que esa es la clave de todo. "La gratuidad es la fórmula del éxito. Creemos que lo importante es que la gente venga y entre. Cuando ve cómo funciona, gastan dinero, pero de otra manera. A nosotros, nos funciona", señala.

"El festival está funcionando muy bien, así que las expectativas son altas porque además por la noche contamos con grupos de mucha repercusión", señaló García a media tarde y antes de la actuación principal de la noche con nombres como "Mala Reputación", "Iron Savior" y "Uli Jon Roth", leyenda de la guitarra eléctrica y conocido por su paso por la banda alemana "Scorpions".

"Creemos que el festival está creciendo en trascendencia, viene gente de todas partes y eso para nosotros es un orgullo", resume Simón García.

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El Festival Unirock concluye este domingo con una sesión vermú prevista a las 12.30 horas en el recinto del muelle y en la que actuarán "Farrapos de Ghaita" y el DJ Whiteclx.