Cientos de "Ataúlfos" y "Carolas" irán al agua esta tarde en Tapia: la patoleada solidaria de Os Mismos de Sempre comenzará a las 18.00 horas
Integrantes del club de pesca El Cantil serán los encargados de "pescar" los patos para elegir a los ganadores de los diferentes premios previstos
La piscina municipal de agua salada de Tapia de Casariego se convertirá esta tarde, a partir de las 18.00 horas, en el epicentro de la solidaridad y el ambiente festivo con la celebración de la III Patoleada Solidaria, una iniciativa impulsada por el colectivo benéfico-cultural Os Mismos de Sempre que pone el broche de oro a las actividades estivales en el concejo.
El evento consiste en una vistosa y concurrida suelta en la que cientos de vecinos y visitantes arrojarán al agua sus respectivos "solipatos", este año convertidos en divertidos abuelos y bautizados como "Ataulfo" y "Carola". La recaudación íntegra de la venta de estos simpáticos patos de goma, adquiridos a un precio de 5 euros, irá destinada a la investigación contra el cáncer a través del Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias (IUOPA).
Una marea de "abuelos" con sello artesanal
Para esta tercera edición, el colectivo ha preparado una remesa de 3.000 patitos con un diseño muy especial: vestidos como entrañables abuelos tradicionales asturianos en homenaje a conocidos vecinos de Tapia. Cada pieza ha sido caracterizada a mano durante los últimos meses con la colaboración indispensable de la Asociación de Muyeres de Serantes: el abuelo Ataúlfo, equipado con boina, gafas y bufanda, y la abuela Carola, lleva un pañuelo a la cabeza y gafas.
La jornada promete no dejar indiferente a nadie. A lo largo de la tarde, la piscina se llenará de color mientras los miembros del Club de Pesca El Cantil de Tapia serán los encargados de "pescar" desde el agua a los patos afortunados. El número impreso en cada patito permitirá a sus dueños optar a destacados premios, entre los que figura un galardón principal consistente en dos noches de estancia para cuatro personas en el apartamento rural "A Palleira" de Pesoz, además de múltiples sorpresas que se desvelarán al ritmo de música, baile y animación.
Desde la organización invitan a vecinos y visitantes a acudir puntuales con sus solipatos para disfrutar de un espectáculo único por una causa solidaria. Además de esta patoleada, Os Mismos de Sempre organizaron este agosto un exitoso carnaval de verano que tomó el parque de Tapia. Desde junio han participado en diferentes eventos como la Feria de Muestras de Vegadeo o la Feria de Campomar en la que han dado a conocer su actividad y puesto a la venta sus patitos. "La respuesta cada vez es mejor porque hay más puntos de venta y porque la gente ya conoce la actividad", subrayan sobre esta singular suelta de patos.
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