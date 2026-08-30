La madre asturiana de Dani Martín: Carmen, la tinetense que soñaba con ser actriz

"Hijo de Manolo y Carmen. Amante de la música". Esa es la presentación de Dani Martín en todas sus redes sociales. Para el cantante y exvocalista de El Canto del Loco por encima del micrófono está su familia, sus padres. El artista madrileño siempre ha mostrado públicamente su amor por Manolo y Carmen, las dos personas que "más quiero".

En 2021, Dani Martín escribía esto sobre sus padres en redes sociales: "¡Mis padres, de la mano! Una vida llena de errores, de perdones, de paciencia, de trabajo mutuo y personal, de generosidad, creo que es la única manera de hacer un camino con alguien, a no ser que seas un ordenador. Perdura el amor y el cariño, me hacen sentir muy feliz. Trabajando se puede, pero hay que atreverse a trabajar. Esto no es para los perfectitos. Seres errantes en constante aprendizaje".

Lo que muy poco sabían es que su madre, Carmen, es asturiana. De Tineo. Así lo reveló el propio cantante en un concierto en Gijón de la gira "25 p*t*s años", que reventó el parque de los Hermanos Castro y que dedicó al asturiano Jorge Martínez, líder de "Ileagales", ya fallecido.

Así fue el concierto de Dani Martín en Gijón / Mario Canteli

La conexión con el público fue inmediata, pero alcanzó su punto álgido cuando habló de sus orígenes asturianos. "Tengo parte asturiana por parte de madre. Mi madre es de Tineo. Por culpa de mi madre no soy madrileño madrileño. Soy madrileño y asturiano". El comentario terminó con un guiño que levantó otra ovación. "Unos dirán que son de Oviedo, pero yo soy de Gijón", afirmó.

Su madre, que en contadas ocasiones ha salido en los medios de comunicación (una de las últimas apariciones fue para confirmar la relación de su hijo con la actriz María Hervás, resulta que también quería ser actriz. "Quiere ser actriz. La vida no le ha permitido, pero lo es", llegó a decir en una entrevista.