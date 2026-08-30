La marea amarilla y solidaria contra el cáncer llena Tapia con más de 3.000 patitos de goma: "Es una causa que nos afecta a todos"

La piscina de agua salada de Tapia de Casariego se llenó ayer con más de 3.000 patitos de goma. Cada uno de ellos cumple una misión muy especial y es sumar fondos para la investigación contra el cáncer. Es la tercera edición de la patoleada solidaria de Os Mismos de Sempre, cuya recaudación se entregará al Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias (IUOPA).

La dinámica es sencilla. El colectivo tapiego vende los patitos, cada año con un atuendo diferente, por cinco euros. Cada uno lleva un número y eso da pie al público a llevarse premios en un divertido sorteo acuático con la piscina de Tapia como escenario principal.

Lo que empezó en 2024 sin muchas expectativas, ya se ha convertido en un evento asentado en el calendario. "Estamos muy contentos, la respuesta de la gente cada vez es mejor. Es verdad que la causa nos afecta a todos", resume Isabel Cuervo, la presidenta de este colectivo benéfico cultural.

En imágenes: Así fue la tercera patoleada solidaria de Os Mismos de Sempre en Tapia / T. Cascudo

A lo largo de más de una década, sus iniciativas solidarias han logrado recaudar más de 157.000 euros para el IUOPA. De hecho, son benefactores de honor de esta entidad. Este año, gracias al carnaval de verano organizado este mes y a la patoleada confían en subir su aportación anual.

"Conciencia social"

El coordinador científico del IUOPA, Mario Fernández Fraga, no se perdió la patoleada. "Venimos encantados. Tapia es un paraíso y para nosotros lo que hacen Os Mismos de Sempre es muy importante. Por lo que recaudan para la investigación en Asturias, pero, también, porque hacen conciencia social y lo hacen de maravilla, así que solo podemos estar agradecidos", señala.

La cita fue a las seis de la tarde en la piscina, convertida en un espectáculo por obra y gracia de «Os mismos». En la cola, todo el mundo dispuesto a aportar su granito de arena. El artista Juanma Tapia lo resume así: "Me siento feliz, merece la pena ayudar a esta gente que se desvive por ayudar a los demás". También en la fila, la tapiega Verónica Rey, defiende la causa y también la fiesta que abarrotó la piscina: "Venimos a despedir el verano por una buena causa".

Os Mismos de Sempre tiene aliados de lujo para esta actividad. Por un lado, la Asociación de Mujeres de Serantes, que se ocupan durante el año de preparar el atuendo de cada patito. Este año estuvieron caracterizados de abuelos tradicionales y ya están preparando el modelo del próximo año: "Ya están los patrones y van a estar muy guapos", señala Isabel Cuervo. El segundo aliado es el club de pesca El Cantil. Son sus asociados los encargados de "pescar" los patitos. El primero lo sacó a tierra Rodrigo Villabrille, flamante campeón de España de pesca desde embarcación fondeada junto a su hermano Darío.

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En total, se sortearon ocho premios y los agraciados fueron personas de procedencias muy dispares. "Tenemos muchos puntos de venta y, además, estuvimos presentes en diferentes ferias por lo que llegamos a mucha gente", resume Isabel Cuervo. Ahora los patitos se recogerán y se entregarán a los dueños que quieran recuperarlos para hacer la colección. Los que no sean recogidos se reciclarán para volver a salir a la venta en la cuarta patoleada y seguir sumando para ganar la batalla al cáncer.n