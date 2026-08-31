La emotiva despedida del párroco de Villayón y Coaña, Emmanuel González: "Ha sido un día entrañable, que nunca olvidaré"
El encargado de la unidad pastoral de Coaña-Villayón será Jonathan Solano Monge, cuya primera misa será el 11 de septiembre, a las 19.30 en la iglesia de Mohías.
Coaña celebró este domingo un emotivo acto de despedida al que fue su párroco durante los últimos cuatro años. El costaricense Emmanuel González fue despedido con una misa de acción de gracias en la iglesia de San Martín de Mohías (Coaña) y una comida en el restaurante Blanco, de Navia. "No quiero dejar pasar este día sin dar gracias a Dios y a vosotros por el impresionante día de acción de gracias y despedida. Ha sido un día entrañable, que como sacerdote, nunca olvidaré", señaló el párroco en las redes sociales de la unidad pastoral de Villayón y Coaña.
Emmanuel González llegó a Coaña en 2022 para sustituir a Juan Luis Monzón. Natural de Costa Rica, el sacerdote llevaba entonces 14 años en España. Previamente había pasado por León, Extremadura, Oviedo y Valdés, donde fue vicario parroquial. En 2022 asumió en solitario once parroquias, lo que consideraba a su llegada "un reto grande". Lo consiguió y también logró hacerse con el cariño de los feligreses.
Tras esta etapa en Coaña, Emmanuel se marcha a La Asunción y Viesques, en Gijón, donde tomará posesión el 12 de septiembre. El encargado de la unidad pastoral de Coaña-Villayón será Jonathan Solano Monge, cuya primera misa está fijada para el 11 de septiembre, a las 19.30 en la iglesia de Mohías.
La alcaldesa, Rosana González, también estuvo presente en la despedida del sacerdote, al que dedicó unas emotivas palabras en sus redes sociales. "Nuestro párroco ha sido mucho más que eso: una persona cercana, amable, sencilla, generosa, con una sonrisa siempre y una palabra de consuelo cuando hacía falta. Un hombre bueno y entregado a los demás", subrayó.
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