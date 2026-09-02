El bodeguero Lalo Méndez León homenajea a los pequeños viticultores de Ibias con un vino: “Han ayudado a transmitir la tradición vitivinícola en esta zona”

La denominación de origen protegida vino de Cangas cuenta con un nuevo vino que tan solo se comercializará en los concejos adheridos a la DOP Cangas (Cangas de Narcea, Ibias, Pola Allande, Degaña, Pesoz, Grandas de Salime, Illano y Tineo). La iniciativa parte del bodeguero Lalo Méndez León y su bodega Siluvio, ubicada en Cecos (Ibias), como una forma de agradecer a los viticultores que le ayudaron a impulsar su bodega vendiéndole la uva para producir sus primeros vinos.

Ahora la uva que cultivan esos pequeños viticultores de Ibias que mantienen el vínculo con la bodega Siluvio se ha convertido en un nuevo vino exclusivo que lleva por nombre "Cachicán tinto". La presentación de esta nueva elaboración se realizó la tarde de este martes en las instalaciones de la bodega ibiense, ante casi un centenar de asistentes entre los que estuvieron presentes los viticultores a los que el bodeguero quiere homenajear.

Lalo Méndez León destacó la importancia que tuvieron en su proyecto los pequeños viticultores de Ibias. "Hace diez años planté mi viñedo, pero tenía que esperar para poder recoger uva de calidad, así que decidí salir a comprar uva a pequeños productores y fue duro porque fueron muchos los que me cerraron la puerta, pero hubo unos pocos que decidieron abrirla y ayudarme vendiéndome su uva", rememora.

El bodeguero apunta que el contrato con los viticultores vencía el pasado año, cuando su viñedo cumplía la madurez suficiente para surtir a la bodega. Pero decidió darle continuidad y seguir comprándoles la uva. "Actualmente mi viñedo ya produce en abundancia y no necesitaría seguir comprando la uva a los viticultores que me ayudaron en el comienzo, lo fácil hubiera sido decirles que ya no les compraría más la uva, pero en mi ser es ser agradecido con la gente que me ha ayudado", explica.

De hecho, su proyecto en Siluvio ahora que la producción de su viñedo es del cien por cien es hacer un vino exclusivamente con uva de su finca, controlada directamente por él. Por lo que tuvo que plantearse crear un nuevo vino para dar salida a la uva adquirida ya en la pasada vendimia.

Ahí es donde nace "Cachicán tinto", un vino joven de mezcla canguesa, es decir que usa todas las variedades autóctonas de uva (carrasquín, verdejo, albarín y mencía), siendo el 95 por ciento de uva tinta, "lo que refleja la viña tradicional de los viticultores de la zona", detalla.

El nombre del vino también busca reflejar la tradición vitivinícola del Suroccidente, por eso eligió una palabra que "solo se conoce en esta zona" y que designaba desde hace siglos al capataz que dirigía la bodega y los viñedos.

Un vino que por su elaboración y denominación busca ser un tributo a los viticultores tradicionales "con pequeños viñedos que con ilusión han ayudado a transmitir la tradición del vino en esta zona".

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Un gesto que ha sido bien recibido por los viticultores, que se mostraron orgullosos de ver reconocido así su trabajo. "Nos sorprendió y nos gustó mucho esta iniciativa, nosotros llevamos toda la vida siendo viticultores y haciendo vino para casa y nos gusta ver que en Ibias se instalan bodegas profesionales que ayudan a fomentar esta tradición", señala José Antonio Uría Abad, que ayuda a su padre José Antonio Uría Arias con el cuidado de las viñas en el pueblo de San Esteban.