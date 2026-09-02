La esperada reforma del colegio Jovellanos de Vegadeo comenzará en el último trimestre del año

La esperada obra de mejora del colegio público Jovellanos, de Vegadeo, comenzará en el último trimestre del año. La Consejería de Educación ya ha firmado el contrato con la empresa adjudicataria, Esvedra Obras y Reformas, que ha presentado un presupuesto de 1,34 millones, lo que supone una rebaja del 11,1 por ciento sobre el presupuesto de licitación, según detalla el Principado.

La intervención supondrá la renovación de la envolvente térmica del edificio, las fachadas y las cubiertas. También se reemplazarán las carpinterías que aún no han sido renovadas y se sustituirá la caldera de gasóleo por otra de gas propano canalizado.

Desde el punto de vista estético, Educación destaca que la obra remozará la imagen del edificio gracias a la utilización de materiales de alta calidad, pero sin alterar su estructura original. Además, se eliminará la losa de hormigón armado que conforma el alero continuo de la cubierta alta, "puesto que resulta inoperante como protector solar y, en cambio, causa problemas para una correcta evacuación de las aguas pluviales", detallan fuentes de Consejería. Unos trabajos que tendrán que desarrollarse en un plazo de ejecución de ocho meses.

El presupuesto autonómico para este ejercicio tiene reservada una partida de 146.250 euros para iniciar las obras. El resto de la inversión se financiará en 2027.

El centro educativo, que cuenta con más de 250 alumnos, celebra este curso su medio siglo de vida y lo podrá hacer viendo iniciarse las demandadas obras tanto por la comunidad educativa como por el propio concejo. De hecho, ya se había redactado un proyecto de mejora en 2021.

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No obstante, esta intervención no es la única exigencia de la comunidad educativa que recuerda que quedará pendiente una segunda fase que tendrá que incluir la creación de un patio cubierto, la mejora de la accesibilidad al centro y la de las aulas.