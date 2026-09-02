El Occidente asturiano se une para decir: "Ceuta no está sola"
Cientos de vecinos de varios concejos participan en las concentraciones convocadas en apoyo a la Ciudad Autónoma
Buena parte de los concejos del Occidente salieron a la calle para mostrar su apoyo y solidaridad a Ceuta. Se pudieron ver concentraciones en los concejos gobernados por el PP como Cangas del Narcea, Tineo, Allande, Ibias, Villayón, Coaña, Navia o Tapia de Casariego, así como Salas, donde gobierna Foro, que se sumaron a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). También los valdesanos salieron a la calle en Luarca, en este caso, con una convocatoria realizada por el propio Ayuntamiento.
En Cangas del Narcea fueron decenas las personas que se dieron cita a las ocho de la tarde ante el ayuntamiento con banderas de España. El alcalde, José Luis Fontaniella, fue el encargado de leer el manifiesto de los ayuntamientos de España en apoyo a Ceuta y a los ceutíes. “Ceuta no está sola” o “Ceuta somos todos”, fueron algunas de las proclamas que se pudieron escuchar.
En Tineo, el Ayuntamiento cifró en 500 personas las que acudieron a la plaza a mostrar su apoyo a la Ciudad Autónoma. También la alcaldesa, Montse Fernández, fue la encargada de leer el manifiesto a los presentes, que acudieron con banderas de España y carteles de apoyo a Ceuta.
Las banderas de Ceuta fueron las protagonistas en la concentración en Pola de Allande, donde los vecinos portaron carteles en los que se podía leer “Allande con Ceuta”.
Una imagen se repitió en los diferentes ayuntamientos occidentales que se sumaron a la convocatoria de la FEMP.
Entre los municipios que no convocaron la concentración estaba el Ayuntamiento de Belmonte, del PSOE, que sí emitió un comunicado institucional en el que expresó su “total apoyo y solidaridad con el pueblo ceutí ante la crisis humanitaria que atraviesa” y reiteró que “los grandes desafíos humanitarios requieren consenso, entendimiento y soluciones dialogadas, poniendo siempre en el centro la dignidad de las personas y el interés general”.
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