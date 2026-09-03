El Principado mejora el acceso a San Tirso de Abres con obras en 5,7 kilómetros de la vía

El acceso a San Tirso de Abres será objeto de una actuación de ensanche, limpieza y mejora del pavimento a lo largo de 5,7 kilómetros, desde El Llano hasta el puente sobre el río Ouria, en el límite con Vegadeo. La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado los trabajos a Excavaciones y Transportes Emilio, que dispondrá de un plazo de cuatro meses para ejecutarlos.

La actuación contempla intervenciones diferenciadas en dos tramos de la vía. En los primeros 800 metros se ampliará la plataforma mediante la construcción de una cuneta de hormigón que permitirá el paso de vehículos. También se renovarán los accesos a las fincas y a los caminos ya existentes.

En el segundo tramo, comprendido entre los puntos kilométricos 2,570 y 5,700, los trabajos se centrarán en la limpieza de la vía y la renovación del pavimento.

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Las obras han sido adjudicadas por casi 230.000 euros y se enmarcan en el programa de obras cooperables del Principado, desarrollado en colaboración con los ayuntamientos para facilitar la conservación de infraestructuras de titularidad municipal en los concejos de menos de 20.000 habitantes.