Tapia y El Franco reúnen a 600 mayores en su tradicional fiesta de Porcía
La Alameda acoge la 33.ª edición del encuentro, que se celebra unos días antes de la romería de Los Remedios
La Alameda de Porcía, entre los concejos de Tapia de Casariego y El Franco, celebró este miércoles su tradicional Encuentro de personas mayores, que cumplió su trigésima tercera edición. Una jornada festiva de convivencia que logró reunir a 600 personas mayores de ambos concejos para disfrutar de una distendida celebración en el mágico paraje de la Alameda.
El encuentro comenzó de mañana, a las 11.30 horas empezaron a llegar los asistentes. El programa de la jornada se inicia con una misa de campaña, seguida por una sesión vermú, momento en el que la música tradicional tiene su protagonismo en el campo. La cita continuó con una gran comida de hermandad, en la que intervinieron los representantes municipales de los dos concejos, que en esta ocasión también estuvieron acompañados por el director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores, Enrique Rodríguez Nuño.
La música es la encargada de dar continuidad al encuentro durante la tarde en la Alameda, hasta las siete, momento en el que se pone fin al encuentro.
Una cita festiva que sirve de antesala para la celebración de la romería y fiesta en honor a Nuestra Señora de Los Remedios, que tiene lugar el 8 de septiembre, en ese mismo lugar. Se trata de una festividad muy querida para los vecinos de ambos concejos, que logra reunir a cientos de romeros en la Alameda.
No obstante, para los mayores contar con su propia celebración unos días antes también es importante, ya que les permite vivir un día de romería con mayor tranquilidad y lejos del bullicio del día grande de las fiestas. Además, el encuentro sirve para rememorar las celebraciones vividas en el campo desde la niñez y la juventud junto a familia y amigos.
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