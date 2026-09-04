Somiedo recupera uno de sus principales espacios degradados: las escombreras de la antigua mina de mercurio de Caunedo

El entorno de la antigua explotación minera de Caunedo, en el Parque Natural de Somiedo, ha dejado atrás parte de la huella de su actividad extractiva. El Gobierno de Asturias ha invertido más de 1,1 millones de euros en distintas actuaciones para recuperar espacios degradados, centrándose la principal intervención en las dos escombreras vinculadas a la antigua mina de mercurio. No obstante, también se invirtió en mejorar la gestión de residuos y restaurar zonas afectadas por los incendios forestales de 2025 en el entorno de la mina.

Los trabajos de restauración minera permitieron remodelar el terreno, estabilizar los depósitos, mejorar el drenaje y aportar tierra vegetal para, posteriormente, revegetar la zona. “El objetivo ha sido recuperar ambiental y paisajísticamente un espacio que permanecía degradado desde el final de la actividad extractiva”, subrayan desde la Consejería de Movilidad.

En cuanto a los terrenos afectados por los incendios forestales de 2025, la intervención se centró en reducir la erosión, recuperar la cubierta vegetal y mejorar la estabilidad de los suelos. Para ello se han realizado plantaciones de especies autóctonas y trabajos de restauración forestal, además de mejoras en caminos y accesos y actuaciones en infraestructuras destinadas al uso público.

Según explica el Principado, el conjunto de actuaciones busca "recuperar uno de los principales pasivos ambientales" del parque natural y "eliminar riesgos asociados a la antigua actividad minera", además de favorecer “la recuperación de hábitats, la conectividad ecológica y la conservación de la biodiversidad”.

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, y el alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández Fervienza, visitaron este jueves las actuaciones realizadas en el entorno de la antigua mina de mercurio de Caunedo. En la visita participaron también el director general de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios, David Villar.

Nueva área de recogida selectiva en Saliencia

Además, las autoridades visitaron Saliencia para comprobar el funcionamiento de la nueva área de recogida selectiva de residuos, una infraestructura que ha supuesto una inversión de 163.000 euros y que “permitirá mejorar el reciclaje y la gestión de residuos en la Reserva de la Biosfera de Somiedo”, subrayan fuentes de la consejería.

La actuación forma parte del programa de implantación y mejora de infraestructuras de recogida separada impulsado por el Principado en las reservas de la biosfera de Somiedo y Ponga, dotado con una inversión global de 322.299 euros financiada con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Según detalla la Consejería de Movilidad, el proyecto ha permitido modernizar los espacios destinados a la recogida selectiva mediante la instalación de contenedores semisoterrados para las principales fracciones reciclables, la incorporación de puntos específicos para pilas y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, la mejora de los accesos y una mejor integración paisajística del conjunto.

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Añaden además que esta actuación se suma a la inversión de más de 227.000 euros realizada por el Principado en Pola de Somiedo en 2025 para reforzar la recogida selectiva mediante la habilitación de nuevos puntos de reciclaje con contenedores estancos destinados a la recogida segregada de residuos.