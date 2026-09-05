El "Día de Asturias" recala en el Eo y abre boca en Vegadeo con una jornada repleta de actividad: "La propuesta está fenomenal"

Luis Alonso, Evelyn Azaña y su hija Violeta Covadonga Alonso llevan varios años reservando parte de sus vacaciones para disfrutar con los actos del "Día de Asturias" que el Principado programa cada año en un rincón diferente de la región. "Te permite conocer lugares a los que no habrías ido de otra forma, además de hacer actividades y disfrutar con juegos tradicionales o visitando monumentos. Es una propuesta fenomenal", resumen. Si el año pasado recorrieron la Comarca de la Sidra, este año están descubriendo el entorno del río Eo y no piensan perderse ni uno de los actos programados hasta el martes en Vegadeo, San Tirso de Abres, Figueras y Castropol.

Comenzaron su aventura en el veigueño parque del Medal, lleno de juegos gracias a la propuesta de "Xuega a lo grande". Su responsable es Roberto Aceves, de Bimenes, que ha construido a mano cada uno de los juegos, algunos recreaciones de propuestas tradicionales y otras, de su propia cosecha. "La tradición que queremos rescatar es que juegue la familia unida y se consigue, mira a tu alrededor, los niños no están con los móviles, están jugando con su familia. Es un ambiente fantástico", resume este artesano de la madera.

En imágenes: El "Día de Asturias" anima la fiesta en Vegadeo / T. Cascudo

Las familias se mostraron encantadas. "Está muy bien que se piense en propuestas para los niños", señala la veigueña María Ventura. También Sonia González aplaude que se haya pensado en el público infantil para la programación del Día de Asturias. En general, los vecinos se mostraron encantados.

"Está genial, el ambiente es bárbaro", celebró Rosi Fernández. A su lado, Tere Rodríguez, añadió que esta propuesta "es una manera de dinamizar los pueblos, que seamos visibles los de las orillas". Todos coincidieron en reivindicar la asturianía de la esquina que hace frontera con Galicia.

"Donde Asturias abraza al Eo" es el lema de la escultura colocada en el parque del Medal para recordar estos cuatro días de celebración compartida entre Vegadeo, Castropol y San Tirso de Abres. La obra, en piedra, es obra de José Gómez de Bernardo, natural de Villalba (Lugo) y más conocido como "Pepón Canteiro". Su trabajo representa el cauce del río Eo coronado con la Cruz de la Victoria, símbolo de la identidad de Asturias.

Fega vuelve a casa

Orgulloso también de su asturianía está el artista Luis Fega, protagonista de la jornada con su exposición "Divertimento", que se puede visitar en la casa de cultura veigueña al menos hasta el martes. Su propuesta, creada en tiempo récord, llena la sala de exposiciones que precisamente lleva el nombre del pintor veigueño. "Que hayan pensado en mi, me produce alegría, pero también me generó tensión, mucha responsabilidad", explica el veterano artista.

No en vano, tuvo un mes escaso para concebir una muestra expresamente pensada para la ocasión. La exposición es especial porque es la segunda de su exitosa carrera que tiene lugar en su casa de Vegadeo, la primera desde que la sala municipal lleva su nombre.

"Cuando me confirmaron la exposición estaba en Vegadeo, sin obra aquí, así que me las tuve que ingeniar. Empecé haciendo unas obras pequeñas, para divertirme y de ahí vino el nombre de 'Divertimento'. Después pensé que quizás se hacía monótona y empecé con obras más grandes", señala sobre el ingente trabajo que le tuvo ocupado todo el mes de agosto. "Para el poco tiempo que tuve, me parece que ha quedado digna", señala.

Sobre las obras, expone que "el arte no se puede explicar, no hay que entenderlo, hay que sentirlo". Y añade: "Un cuadro explicado no tiene sentido, además, yo soy abstracto, así que sería un contrasentido explicarlo. Lo único que puedes explicar es cómo lo hiciste, pero no la emoción". En este sentido, apunta que la única forma de entender el arte es viendo mucho. "Todo requiere un esfuerzo", concluye, ilusionado y orgulloso con su regreso expositivo a casa. Aunque vive durante el invierno en Madrid, cada vez pasa más tiempo en Vegadeo y está convencido de que se acabará quedando.

Mucha música

A los actos del Día de Asturias acudió una amplia representación de responsables políticos a nivel local y regional. También el propio presidente del Principado, Adrián Barbón, tiene previsto estar en Vegadeo a última hora de la tarde de este sábado, para participar en los conciertos previstos. A mediodía actuó "Sintético Fantástico", seguido de un concierto de canción tradicional asturiana a cargo de la Asociación de Cantantes de Folclore del Valle del Nalón. A las 17.00 horas toca Rita Ojanguren, seguida del grupo Macavera. A las 20.30 horas será la actuación de Bacotexo y, a las 22.00 horas, cerrarán la jornada Los Berrones.

La programación se traslada el domingo a San Tirso de Abres. Habrá actividades de turismo activo, un mercado asturiano en el área recreativa del Piñeiro y una visita guiada por la capital santirseña. Juegos tradicionales, una exhibición de la elaboración de la rosca de Semana Santa, deporte tradicional y una malla de trigo completan las actividades. La música volverá a tener un protagonismo importante con actuaciones de Tejedor, Pablo Canlís y la orquesta Assia.

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El lunes y martes la actividad se mueve al concejo de Castropol. El primer día, las actividades serán en la villa de Figueras y, el Día de Asturias, la villa de Castropol acogerá la programación. Por cierto, que hay un cambio de última hora: el espectáculo de drones del lunes a las 22.45 horas se traslada del muelle de Figueras a la playa de Penarronda.