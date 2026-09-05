La feria ecológica Eco-21 celebra veintidós años de feliz historia en Vegadeo: "Es una muestra necesaria"

Cestas hechas en Cantabria con papel de periódicos, higos secos procedentes de Badajoz, zapatillas de lana de ovejas que pastan en Fonsagrada o verdura de la finca tapiega El Cabillón. Todo eso y mucho más se puede ver y comprar este fin de semana en la feria ecológica Eco-21, que nació en Vegadeo hace dos décadas y que sigue siendo la única de este tipo que se celebra en el Occidente. "Es una muestra necesaria", reivindica el alcalde de Vegadeo, César Álvarez, sobre la cita que toma el recinto ferial con una treintena de expositores.

María Celis, responsable de producción en la finca El Cabillón, señala que la feria veigueña es una de sus citas habituales. "Es la feria ecológica de la comarca y hay que apoyarla", subraya tras hacer balance de un verano duro por el calor, pero con una buena producción. Celis considera que la agricultura ecológica vive un buen momento porque "lo convencional está subiendo mucho y nosotros mantenemos los precios, con mejor calidad".

Muestra del buen producto de la comarca es también Asturias Best Berries, de Santa Eulalia de Oscos. Su producto logró coronarse como el mejor de Asturias en el XI Festival del Arándano y Frutos Rojos de Asturias, celebrado en Villaviciosa el pasado julio. Sin embargo, los clientes de la feria veigueña se quedaron con las ganas de probarlo pues han agotado todas sus existencias. Paco Villabrille, uno de los socios, participó en la feria con zumo del preciado fruto. "Estamos muy contentos, ha sido un año bueno y también de buena producción", celebra al tiempo que reivindica el arándano del Norte de la península.

"Segunda vida"

Algunos productores y elaboradores se estrenaron en la cita, caso de la cántabra Rux Arte, que llamó la atención con sus cestos de papel de periódico. Todo empezó en plena pandemia por la necesidad de disponer de un cesto para el baño y la imposibilidad de salir a comprarlo. Viendo tutoriales en ruso aprendió una técnica que sirve para reutilizar los periódicos tras la lectura. "Les doy una segunda vida", señala.

También se estrena en Eco-21 Juan Carlos Bautista que viajó desde Badajoz con higos secos y bombones de higo. "Hay que moverse mucho para vender el producto. Es difícil, pero aquí seguimos tras doce años", señala. Justo en frente está Adrián López con su puesto de turrones y chocolates de Jijona (Alicante). "El consumo ecológico está cambiando. Los distribuidores están apostando más por la suplementación que por la alimentación", lamenta. Precisamente se desplazó hasta Vegadeo con idea de encontrar nuevos distribuidores para su marca.

A su lado está la artesana joyera Inés Hurtado, de Navia. Considera "interesante" la feria Eco-21, a la que lleva años asistiendo. "Conoces gente y empresas con ideas interesantes", señala. No obstante, lamenta que no tenga más público. La ovetense Sonia Álvarez, al frente de un puesto de Thermomix también se estrena en el evento y aplaude la puesta en escena: "La feria está muy agradable, bien decorada y la gente se interesa".

"Importancia"

A la inauguración acudió, entre otros representantes políticos, el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez. "Esta muestra es muy representativa de la importancia que tiene para el primer sector la agricultura ecológica", señaló. Por su parte, el presidente del Consejo de la Producción Agraria Ecológica (Copae), Javier Fernández, apuntó que los productores ecológicos van en aumento. Los últimos datos indican que Asturias cuenta con 602 productores y 712 operadores. "Tenemos 24.128 hectáreas en producción ecológica y, en general, están creciendo todas las producciones. Estamos orgullosos", señaló.

Por su parte, el alcalde de Vegadeo, César Álvarez, reivindicó mejores condiciones para que los productores ecológicos puedan competir en igualdad de condiciones. "Producir bien ya no es suficiente. Nuestros productores tienen que competir con grandes estructuras comerciales, con enormes inversiones en publicidad y con intereses económicos que disponen de una escala y de unas herramientas que el pequeño productor difícilmente puede tener. Ahí tenemos una responsabilidad colectiva. El medio rural no necesita que le expliquemos lo importante que es, necesita condiciones para poder seguir siéndolo", indicó. Además, reivindicó la comarca como "un territorio en el que se puede vivir, producir, invertir, emprender y crecer", algo que, añadió, se representa muy bien en Eco-21.

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La Feria Eco-21 continúa este domingo. Abrirá a las 11.00 horas y finalizará a las 15.00 horas. Además de los puestos de venta, se ha planificado una charla sobre consumo, alimentación y salud a cargo de Clara Margarita Pérez. También tendrá lugar el XVI Campeonato mundial de patefa y un encuentro de grupos de consumo organizado por la Casa Azul. El evento se cerrará con la elección del mejor stand de esta edición.