Obstáculos, carreras y food trucks toman Salas este fin de semana con la Lobo Race
La competición reunirá a 326 participantes en su prueba absoluta y a otros 83 niños en la modalidad infantil
Salas se prepara para un fin de semana de carreras, obstáculos y gastronomía con una nueva edición de la Lobo Race, que se celebrará este fin de semana, 5 y 6 de septiembre. La prueba volverá a ser puntuable para la Liga Nacional AOCO y contará con 326 inscritos en su categoría absoluta.
La organización ha preparado nuevos obstáculos para esta edición, que sumará en total 35, repartidos en un recorrido de diez kilómetros, en el que los participantes tendrán que poner a prueba su resistencia. Esto será el domingo, pero la cita, que se celebra por tercer año, arrancará el sábado con la modalidad Lobo Race Kids, que reunirá a 83 niños.
La prueba infantil concentrará la actividad en el casco antiguo de Salas, con un recorrido adaptado a los más pequeños, con obstáculos y juegos. El objetivo, según señala la organización, es que los participantes "disfruten de una jornada de deporte, aventura y compañerismo".
La carrera compartirá protagonismo durante el fin de semana con la II Quedada de Food Trucks de Salas, organizada por la Comisión de Fiestas y que tendrá como escenario el Prao de las Fiestas. El espacio contará durante las dos jornadas con food trucks, barra, carpa, hinchables, música y bingo.
La programación gastronómica comenzará el sábado a las 13.00 horas, con la apertura del recinto. A las 17.00 horas habrá bingo y a las 19.00 horas, sesión de DJ, con actividad prevista hasta medianoche aproximadamente.
El domingo, los food trucks volverán a abrir a las 13.00 horas y a las 13.30 horas habrá un vermú musical con el Dúo Eleven. La jornada continuará con bingo a las 17.00 horas y el cierre del recinto está previsto para las 23.00 horas.
La organización de la Lobo Race agradece a la Comisión de Fiestas la celebración del festival gastronómico como complemento a un fin de semana en el que la carrera y las actividades paralelas compartirán espacio en la villa salense.
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