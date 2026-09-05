Teresa Meana: "No molesta el lenguaje sexista, molesta el feminismo"

Contaba Montserrat Moreno en los años ochenta en su clásico "Cómo se enseña a ser niña" la anécdota de aquella alumna que, como no reaccionaba a la invitación de que "los niños que hayan acabado el ejercicio que salgan de clase", la maestra tuvo que explicarle que cuando decía "los niños" eran también "las niñas". Luego, cuando dijeron "los niños que se quieran apuntar al fútbol que levanten la mano", ella lo hizo y la profesora le explicó que no, que en ese caso se refería solo a los niños varones. La histórica militante feminista y filóloga especializa en lenguaje no sexista Teresa Meana (Gijón, 1952) concluye, a la luz de este apunte que ese tipo de situación "jamás la ha vivido un niño". "El niño siempre está, la niña tiene que aprender que ocupa un lugar provisional en el idioma, y por eso digo que de ahí viene la intuición femenina, de la necesidad de guiarse por el contexto, de tratar de saber si cuando te hablan de un dermatólogo será mujer u hombre, si cuando ves que habrá una reunión de críticos de arte de Asturias habrá también críticas". "No molesta el lenguaje no sexista", concluye, "lo que molesta es el feminismo".

Así se expresó este sábado Meana en su charla programada en la Casa de Cultura de Santa Eulalia de Oscos "Porque las palabras no se las lleva el tiempo", título, también, de uno de sus manuales sobre lenguaje no sexista. La frase hace referencia a que "las palabras tienen un peso, una carga, no se las lleva el viento", pero Meana insite en otras dos ideas en principio contradictorias, aunque complementarias. Una es la de hacer ver "lo importante que es la lengua en la situación de las mujeres, en su ocultación, y las repercusiones que tiene en la vida, porque el lenguaje nos socializa, con él aprehendemos la realidad". La otra es que, por contra, "el problema de que las mujeres no sean nombradas, su invisibilidad y su menosprecio, es un problema que no reside en la lengua". "La lengua no tiene ningún problema en nombrar la situación de las mujeres emergentes, las trabas son siempre ideológicas".

Ejemplo de esta paradoja del idioma, relató en Los Oscos, está en el término "jueza", que cuando surgió "parecía el fin del mundo", por más que siempre se había dicho andaluz y andaluza. El problema no estaba en la lengua sino en una ley que en España impidió hasta 1966 el acceso de las mujeres a la judicatura, reservada para aquellos que acreditaran "ser español, licenciado en derecho y varón". "¡Si no había la realidad, cómo iba a haber una palabra!", concluyó Meana. La filóloga también aludió a algunas voces que se opusieron a estos cambios. "Uno de los obstáculos con los que chocamos", explica, "es esa intelectualidad sentada a la derecha de dios padre, porque la lengua no tiene el menor problema para nombrar".

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Aludió también Meana a la obsesión por parte de ese mundo académico con "la economía del lenguaje", cuando, en realidad, la reiteración de los nombres en masculino y femenino, explicó, se puede rastrear desde el edicto de expulsión de los judíos y judías al "Cantar de Mío Cid" o "La Regenta". De ahí su conclusión de que las críticas al lenguaje no sexista como artificial y farragoso no son ciertas. Lo que molesta es otra cosa.